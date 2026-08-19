Hallo und Willkommen zum onda-info 649!

Im Interview hört ihr heute unseren Korrespondenten Markus Plate zum Erdbeben in Kolumbien. Ebenfalls im Interview: Jana Flörchinger von medico international zu einer Klinik für alle, ein Gemeinschaftsprojekt, dass vor allem von der EZLN in Chiapas- in Mexiko gebaut wird. Poonal hat wie immer ein paar Nachrichten beigetragen diesmal aus Guatemala und Nils Brock hat für uns zum Thema Internet der Dinge recherchiert Hört am Besten selbst! Wir wünschen Euche wie immer eine lauschige halbe Stunde, das onda-info Team!

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