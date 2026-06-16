Interview Carlos Gomes – “Griff nach Gold”

Herzlich willkommen hier zum Interview bei Radio onda. Heute habe ich hier jemanden in der Leitung, der kein Unbekannter beim Nachrichten Lateinamerika ist, Carlos Gomes. Zusammen mit Glenn Jäger hat er das Buch „Griff nach Gold. Die andere Geschichte der Fußballweltmeisterschaft“ geschrieben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ganz kurz zu Carlos. Also ich will Ihnen vorstellen, als kritischen Historiker, Spurensuche und Fußballverrückten. Stimmt diese Formel, Carlos?

Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Fußballverrückt? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Fußballfan schon.

Ihr schreibt selber im Buch, die Geschichte der WM ist eigentlich auserzählt. Warum noch ein neues Buch?

Weil wir uns eben nicht nur auf das Fußballerische konzentrieren wollten, sondern auf das Globalpolitische. Und man spricht ja in den letzten Jahren immer mehr von der Vereinnahmung von der Fußball-WM durch autokratische Regierungen jetzt in Katar oder jetzt auch durch Donald Trump in den USA. Aber tatsächlich wird oft vergessen, dass diese Vereinnahmung schon vor vielen Jahren und Jahrzehnten begonnen hat. Zum Beispiel direkt bei der zweiten Fußball WM, die in Mussolinis Italien stattgefunden hat. Deshalb also ist diese Beziehung zwischen Fußball, Großereignissen und politischen Großmächten leider nichts Neues, sondern etwas, was es schon in den 1930 Jahren gab.

Und anstatt zu sagen ja, die WM der Männer, in dem Fall vor allem des Fußballs, war auch immer ein Ort der Völkerverständigung und ein großes Fest, schreibt ihr ja auch, dass sich in dieser Geschichte eigentlich auch gut die Spuren des Kolonialismus nachlesen lassen, bis ins Heute. Wenn wir von Lateinamerika darauf schauen, stelle ich mir so ein bisschen die Frage, inwiefern Lateinamerika dabei aber auch ein bisschen Komplize geworden ist. Denn was im Buch auch klar wird, ist, dass lange Zeit vor allem Teams nur aus den Amerikas und aus Europa teilgenommen haben und vor allem Asien und Afrika es schwer hatten. Also ist Lateinamerika da auch ein bisschen Komplize und Opfer in einer Rolle?

Genau. Je nach Kontext ist vor allem Südamerika Komplize und Opfer. In welchen Situationen war Südamerika ein Opfer? Zum Beispiel, was die Austragungszeit der WM angeht. Also die erste WM fand in Uruguay statt, und schon damals wollte Uruguay natürlich das Turnier im eigenen Sommer haben. Aber die europäischen Verbände haben sich geweigert und haben es erzwungen, dass die WM 1930 in Uruguay im Winter stattfand und ab dieser WM auch jede WM bis 2022. Das war dann das erste Mal, dass die WM im europäischen Winter stattfand. Aber klar, wenn es darum ging, zum Beispiel um die Teilnehmerzahl, da war Südamerika eigentlich oft auch eher favorisiert, zusammen mit Europa nicht so krass wie Europa aber auch Südamerika hatte in den ersten WMs immer einige Teilnehmer dabei. Und später muss man dann sagen, stand die FIFA oft einfach auf der Seite der Militärdiktatur in Lateinamerika. In Chile, direkt nach dem Putsch von Pinochet, sollte ein Spiel für die WM-Qualifikation stattfinden, also im November 1973, und zwar im Nationalstadion von Santiago. Und das Spiel war interessanterweise gegen die Sowjetunion und die Sowjetunion hat sich geweigert, in einem Stadion zu spielen, in dem Wochen vor diesem Spiel noch Personen gefangen gehalten wurden. Dieses Nationalstadium war ja zu einem Gefangenenlager umfunktioniert worden und dort wurden viele Menschen gefangen gehalten, gefoltert, sogar ermordet. Aber die FIFA hat das Spiel trotzdem dort angesetzt und die Sowjetunion hat am Ende dieses Spiel boykottiert. Und so hat sich Chile zum Beispiel für die WM 1974 qualifiziert, weil die Sowjetunion nicht angetreten ist. Und 78 ist ja die WM in Argentinien. Also während Argentinien eine Militärdiktatur unter Jorge Videla hatte, hat die Fifa dort die WM ausgetragen,

in Buenos Aires lag eines der größten Gefängnisse. Das war wenige 100 Meter vom Estadio Monumental entfernt. Während die Personen dort gefoltert wurden, während sie in ihren Zellen waren, haben sie gehört, wie das Publikum im Stadion feiert. Und klar, das war dann eine besonders unmenschliche und dramatische Situation für diese Gefangenen.

Du hast jetzt schon weit ausgeholt und viele Fragen vorweggenommen, aber wieso gab es Interkontinentalqualifikationen?

Genau. Die Startplätze waren natürlich von Anfang an sehr umkämpft und um zu versuchen, allen gerecht zu werden, hat die Fifa dann eben oft Intercontinental Playoffs spielen lassen und das war dann eben zufälligerweise die Sowjetunion und Chile, die da gegeneinander antreten mussten. Aber bei der ersten WM, das war die einzige WM, wo es noch keine Qualifikation gab. Damals hat die Fifa alle 42 Mitglieder eingeladen. Die meisten sind nicht angereist, weil es einfach viel zu umständlich war, nach Uruguay zu fahren. Damals, aus Europa, Afrika oder Asien musste man mit dem Schiff reisen. Und viele Fußballspieler waren damals, die meisten, noch Amateure. Deshalb würde das auch bedeuten, insgesamt zwei Monate ohne berufliche Einnahmen zu sein. Das war alles nicht so leicht damals. Aber zur ersten WM waren alle Mitglieder eingeladen. Ab der zweiten WM 1934 hat man dann angefangen, eben die Teilnehmerzahl auf 16 zu reduzieren. Und damit die afrikanischen und asiatischen Länder auch spielen können, hat man dann angefangen, diese kontinentalen Playoffs zu machen, sodass lange Afrika und Asien keinen festen Startplatz hatten, was eben Teil dieses diskriminierenden Systems war.

Wie kam es denn, dass die erste WM in Uruguay stattgefunden hat? Das klingt jetzt erstmal nicht so eurozentristisch, wie man das bei der Fifa sonst vermuten würde.

Das war eine sehr pragmatische Entscheidung. Also 1930 war die WM noch kein so großes Turnier. Die finanzielle Lage war alles andere als stabil. Deshalb hat man ein Gastgeberland gesucht, das bereit war, wenigstens die Reise und Unterkunft für alle Teilnehmer zu bezahlen. Und tatsächlich hat sich nur Uruguay bereit erklärt, das zu machen. Uruguay war ja damals ein politisch gesehen recht stabiles, demokratisches und sogar fortschrittliches Land und hatte dort auch einige Mäzene, die sich bereit erklärt hatten, die erste WM finanziell zu unterstützen. Und deshalb wurde dann Uruguay ausgesucht. Aber man hatte tatsächlich von Anfang an ein Rotationsprinzip entwickelt. Also einmal Europa, einmal Amerika. Aber die europäischen Funktionäre haben sich oft nicht daran gehalten, sodass es einige Male vorkam, dass die WM dann zweimal hintereinander in Europa stattfand, und also Absprachen mit ihren lateinamerikanischen Kollegen dann einfach ignoriert wurden.

Bereits in der ersten WM ist auch dokumentiert im Buch, wie dort auch rassistisch gesprochen wurde über Nachfahren versklavter Menschen wie Jose Leandro Antrage aus Uruguay, der damals sehr bekannt war. Das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Buch. Gibt es dann eine Lernkurve an irgendeiner Stelle bis zum heutigen Tag?

Ja, ich meine, natürlich hat sich die Situation verbessert. Man muss ja sehen, dass am Anfang und traurigerweise auch in Lateinamerika zum Beispiel die Diskriminierung noch sehr groß war. Also Anfang des 20. Jahrhunderts durften schwarze Spieler in vielen südamerikanischen Ländern nicht in Vereinen und schon gar nicht in der Nationalmannschaft Fußball spielen. In Brasilien war das sogar gesetzlich geregelt, dass schwarze Spieler nicht für die Nationalmannschaft spielen durften. Und Uruguay war eben damals die Ausnahme. Und das war dann natürlich eine politische Antwort, eine symbolische, kräftige Antwort auf dem Rasen. dass Uruguay das Fußballturnier der Olympischen Spiele 1924 und 28 gewann und dann auch sofort die erste WM 1930. Und das mit einem Nachfahren von afrikanischen Sklaven Jose Leandro, der dadurch ein großer Star war.

Und doch muss man sagen, wenn man an Vinicius junior heute denkt, beispielsweise bei Real Madrid, ist eben auch dieser Ausbruch von Rassismus immer wieder ein Thema.

Aber tatsächlich wurden dann auch viele Spieler aus den Überseegebieten sozusagen von den europäischen Kolonialmächten, eben einfach von diesen kolonialen Mächten rekrutiert und spielten dann für Frankreich, für Portugal, während die FIFA es verboten hatte, überhaupt Freundschaftsspiele gegen Algerien auszutragen. Also es gab lange auch wirklich vonseiten der FIFA eine Diskriminierung der des Fußballs in Afrika und Asien.

Fußball spiegelt unsere Gesellschaft wider. Wenn wir in einer rassistischen Gesellschaft leben, ist es deshalb leider auch eine logische Konsequenz, dass es auch im Fußball Rassismus gibt. Aber tatsächlich hat der Fußball in diesem Bereich auch oft starke Kontrapunkte gesetzt. Also zum Beispiel auch, wenn man daran denkt, wie die französische Mannschaft 1998 die WM gewann, mit einer extrem multikulturellen Auswahl. Oder selbst die deutsche Nationalmannschaft 2006 und dann 2014 mit vielen Spielern mit Migrationshintergrund. Es gibt auch viele Beispiele, in denen der Fußball dazu beigetragen hat, dass diese Idee des konstruktiven, positiven Multikulturalismus verbreitet wird. Aber natürlich kann der Fußball jetzt nicht tiefgründige gesellschaftliche Probleme alleine lösen.

Und was auch auffällig wird nach der Unterbrechung der Fußballweltmeisterschaft in Folge des Zweiten Weltkriegs: Die erste WM, die dann wieder stattfindet, 1950 in Brasilien, auch da gibt es schon die ersten Auffälligkeiten von Altnazis und Faschisten, die doch in den Fußballverbänden präsent sind. Und wahrscheinlich wird es dann auch noch mal sehr deutlich, vor allem 78 bei der WM in Argentinien, als es ja Begegnungen gab mit Naziverbrechern, die in Argentinien Zuflucht gefunden hatten, und deutschen Spielern und gleichzeitig auch dem Versuch, in irgendeiner Art und Weise Solidarisierung mit den Opfern der Diktatur zu unterbinden.

Leider muss man auch sagen, dass der DFB in dieser Geschichte keine konstruktive Rolle gespielt hat. Ganz im Gegenteil. Nach dem WM Sieg 1954 hat der DFB-Präsident Bauwens gesagt, dass der Sieg der deutschen Mannschaft zeigt, was das Führerprinzip im guten Sinne des Wortes bewirken kann. Und tatsächlich war dann auch der deutsche Fußballverband auch in den 60er und 70er Jahren extrem konservativ. Wie gesagt, an der WM 78 wurde ein ehemaliger Nazioffizier im WM-Quartier der deutschen Mannschaft offiziell empfangen. Verschiedene Funktionäre und auch Berti Vogts, damals glaube ich Kapitän der deutschen Mannschaft, haben sich positiv über die argentinische Militärdiktatur geäußert. Jetzt herrscht hier Ordnung. Also ja, das war sicherlich ein Armutszeugnis für den deutschen Fußballverband, also für den Fußballverband der BRD.

Sepp Maier soll ja damals versucht haben, zumindest auch zu einer von den Demonstrationen zu gehen, von den Madres de la Plaza und ihm wurde dann davon abgeraten und er wurde auch eingeschüchtert. Ich habe heute früh ein Interview gehört im Deutschlandfunk mit der Vorsitzenden des Sportausschusses, Aydan Özoguz von der SPD. Und die meinte, dass es natürlich sehr begrüßenswert ist, wenn Spieler auch eine politische Haltung vertreten. Also das scheint sich zumindest auf der Ebene ja schon was auch verändert zu haben.

Na klar. Aber auch schon früher gab es immer wieder Beispiele, auch Argentinien 78, also wie gesagt, das war ja eine WM während der argentinischen Militärdiktatur, und Argentinien hat das Turnier gewonnen. Der argentinische Trainer Menotti, der ein Gegner der Militärdiktatur war, hat nach dem Spiel bei der Pressekonferenz gesagt: Meine talentierten, klugen Spieler haben die Diktatur der Taktik und den Terror der Systeme besiegt. Also das war dann eben eine klare Botschaft gegen das Terrorsystem und der Terrorherrschaft dieses Regimes. Und auch Maradona in den 80er Jahren hat sich oft sehr offen und sehr klar gegen die Korruption in der Fifa, gegen die durch Kommerzialisierung des Fußballs und auch gegen die Unterstützung von Menschenrechtsverbrechen, also Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen im Fußball oder in Bezug auf den Fußball ausgesprochen.

Hast du da in dem Fall einen Lieblingsspieler? Was genau die politische Aktivität angeht oder auch die die Haltung Socrates, Maradona? Irgendein anderer?

Genau. Socrates und Maradona sind natürlich sehr bekannte Beispiele. Mein Lieblingsreferenz ist aber vielleicht tatsächlich ein eher unbekannter Spieler, Max Luffy. Das ist ein algerischer Spieler, der in den 50er Jahren in Frankreich und auch damals schon für die französische Nationalmannschaft gespielt hat und ein Stammspieler in der französischen Nationalmannschaft war. Und er hat auf die Teilnahme bei der WM 58 verzichtet, um stattdessen für diese inoffizielle algerische Nationalmannschaft zu spielen und mit dieser von der Fifa eigentlich verbotenen Mannschaft durch die Welt zu touren und Freundschaftsspiele zu machen und Geld für die algerische Befreiungsarmee zu sammeln. Das finde ich natürlich bemerkenswert und bewundernswert.

In dem Buch gibt es noch ganz viele andere Geschichten zu entdecken. Ich finde es sehr spannend, wie auch Mexiko es geschafft hat, sich die Austragung zweimal an sich zu reißen. Einmal 1970, weil es Argentinien ausgestochen hat, die damals nur schwarz-weiß hätten übertragen können, wie es im Buch dargestellt ist. Dann noch mal 1986, als die WM eigentlich nach Kolumbien gehen sollte und Mexiko wieder am Drücker gewesen ist. Also es gibt da viel zu lesen, auch noch mal über die WM 2014 in Brasilien natürlich. und mit Blick darauf, wo kurz nach der aus brasilianischer Sicht vergeigten WM zu Hause dann ein Art sanfter Putsch, ein sehr umstrittenes Amtsenthebungsverfahren der damals amtierenden Präsidentin Dilma Rousseff stattgefunden hat und man sich an die Bilder erinnert, wo vor allem dann auch die Rechte sehr oft im Nationaltrikot auf der Straße gekommen ist, so dass jetzt in Brasilien schon viele hoffen, dass Brasilien möglichst weit kommt bei dieser WM, denn da stehen auch noch Wahlen an dieses Jahr. Also so eng liegt dann Politik und Sport oft doch zusammen.

Es ist ein trauriges Phänomen, dass nationalistische Bewegungen oft versuchen, sich gewisse Symbole zu vereinnahmen, eben auch das Nationaltrikot. In Brasilien ist es tatsächlich geglückt. Also die Bolsonaro Bewegung hat es geschafft, dieses gelbe Trikot von Brasilien damals für sich zu vereinnahmen, sodass viele linke Freunde, die ich habe, dann dieses Trikot nicht mehr tragen wollten. Interessanterweise hat dann auch die brasilianische Fußballmannschaft während der Copa America, die in Brasilien stattfand, öfter mit Retrotrikots gespielt und mit anderen Farben, mit den alten Farben, die Brasilien hatte, weiß und blau. Offiziell war das einfach, um das Jubiläum der Copa America zu feiern. Aber viele denken, dass das eben auch eine Antwort auf diese Vereinnahmung der gelben Trikots durch die Bolsonaro-Bewegung war.

Und dahinter steht natürlich auch die Fifa. Es geht viel ums Geldverdienen, es geht aber auch um Ideologie und um Männerfreundschaften. Also die Preisvergabe. Ein extra geschaffener Friedenspreis der Fifa für Donald Trump, überreicht vom Fifa-Präsidenten,das genau haben wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer noch im Kopf, wenn man die FIFA immer so betrachtet als Organisator von den WMs. Gab es eigentlich auch mal so was wie eine linke Phase in diesem Verein oder ist er immer schon sehr weit rechts und genau business as usual gewesen?

Also man muss sagen, dass die FIFA ja immer eher konservativ und auf der Seite von den großen europäischen Mächten stand. Aber früher war die FIFA, glaube ich, schon ein bisschen demokratischer. Ich meine, heute hat man echt den Eindruck, dass die FIFA eine One Man Show von Infantino ist. Und er hat das Sagen und alles, was er machen möchte, wird durchgewinkt. Aber früher gab es eben viele Entscheidungen, die dann von verschiedenen FIFA-Gremien getroffen wurden und deshalb auch die WM 62 in Chile stattfand.

Das war zum Beispiel eine sehr interessante Entscheidung, denn Chile war damals wirklich noch ein eher armes Land in Südamerika und hatte damals noch gar kein TV-Übertragungssystem zum Beispiel. Und diese WM war dann für Chile wirklich ein wichtiger Impuls für die eigene Modernisierung und Entwicklung der Infrastruktur. Und durch diese WM sind erst in Chile dann Investoren aufgetaucht, die eben dieses Fernsehübertragungssystem aufgebaut haben. Oder auch dann eben die Sportinfrastruktur im Land verbessert haben.

Letzte Frage: Was erwartest du im Hinblick auf die jetzige WM? Nicht unbedingt, wer Weltmeister wird, sondern auch angesichts der politischen Lage in den USA vor allem die unmenschliche Abschottung und Abschiebepolitik, die Übergriffe von ICE auf Migrant*innen, die ja fast täglich irgendwo auch in den Medien auftauchen. Rechnest du auch mit Protesten oder dass die WM vielleicht auch noch mal den Blick darauf schärfen wird?

Also ganz ehrlich gesagt hatte ich gedacht, dass es die US-Regierung vielleicht schaffen würde, jetzt während der WM die Skandale zu zu reduzieren, einfach um das eigene Image ein bisschen zu verbessern. Aber momentan sind die Nachrichten, die uns diese Tage erreichen, echt besorgniserregend. Die usbekische Mannschaft wurde vor wenigen Tagen vor einem Freundschaftsspiel in New York gründlich kontrolliert von Sicherheitskräften mit Hunden, die das Gepäck aller Spieler und aller Funktionäre durchsucht haben. Es gibt Personen aus den Delegationen vom Irak und vom Iran, die kein Visum erhalten haben. Also das ist wirklich unglaublich, wie diese rassistische Diskriminierung auch vor den offiziellen Delegationen kein Halt macht. Und das ist ein Skandal. Aber ich rechne nicht damit, dass es von den Verbänden großartig Proteste geben wird, weil alle Verbände auf der Welt eben von von den Geldern der FIFA abhängig sind und deshalb auch nicht zu sehr auf Konfrontation gehen wollen. Aber ich denke, dass die Lage so kritisch ist, dass die Verbände sich da wirklich zusammenschließen und protestieren sollten. Und ich will nicht wissen, was dann mit den einzelnen Fans passieren wird, vor allem aus diesen Ländern. Das ist ja wieder eine rassistische Diskriminierung. Ich denke nicht, dass die deutsche Delegation große Probleme haben wird oder dass deutsche Fans Probleme haben werden, aber eben Fans von afrikanischen und asiatischen Ländern vor allem oder eben auch Zentralamerika.

Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie diese Geschichte weitergeht. Also fest steht, Fußball bleibt auch politisch. Und wer mehr darüber erfahren und vor allem lesen will, dem sei hier noch mal der Blick ins Buch. “Griff nach Gold. Die andere Geschichte der Fußballweltmeisterschaft” von Carlos Gomes und Glenn Jäger empfohlen. 400 Seiten. Da kann man sich auch mal bei einem langweiligen Null zu Null die Zeit vertreiben. Vielen Dank dir, Carlos, für das Gespräch. Und ja, wem auch immer dein Herz gehört bei dieser WM, viel Erfolg euch!

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