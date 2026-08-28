Bob vom Bloque Latinoamricano über die Kampagne BerlinZusammen

Ende September finden Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus statt. Die Kampagne BerlinZusammen möchte sich dafür einsetzen, dass die Abgeordnetenhauswahl zu einem Wendepunkt in der Politik wird. Ihr Ziel: Berlin soll eine für alle Menschen lebenswerte Stadt werden. BerlinZusammen greift deshalb mit konkreten Forderungen in den Wahlkampf ein und unterstützt Kandidierende demokratischer, linksorientierter Parteien, welche ihre Forderungen unterstützten. Onda sprach mit Bob vom Bloque Latinoamericano darüber, warum er sich der Kampagne angeschlossen hat und welche der Forderungen insbesondere für die mirgrantische Community von Bedeutung sind.

Onda:

Hallo Bob, schön dass Du Zeit hast mit uns zu sprechen. Könntest Du erst einmal erzählen, wo du ursprünglich her kommst und was Dich nach Berlin geführt hat?

Bob:

Ja, ich komme ursprünglich aus Costa Rica und ich bin im Jahr 2008 nach Deutschland gekommen, damals nach Berlin. Aber ich bin ein paar Mal wegen des Studiums umgezogen. 2020 bin ich wieder zurück nach Berlin und habe jetzt hier meinen engen Freundeskreis und meine Arbeit.

Onda:

Du engagierst Dich im Bloque Latinoamericano Berlin. Was ist der Lateinamerikanische Block?

Bob:

Es hat 2018, als ein Bündnis von verschiedenen lateinamerikanischen, migrantischen Organisationen, angefangen. Seit damals hat er sich zu einer politischen Gruppe entwickelt. Jetzt versuchen wir in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens zu agieren. Zum einen zu Wohnen und Recht auf Stadt. Da bin ich hauptsächlich aktiv. Zum anderen zur Solidarität mit lateinamerikanischen Gruppen und Aktionen, die dort stattfinden und von hier unterstützt werden. Und jetzt machen wir auch verschiedene Aktionen im Rahmen der Wahl in Berlin.

Onda:

Du erwähnst gerade die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Neben Deinem Engagement für die in Berlin lebenden Lateinamerikaner*innen hast Du Dich auch der Kampagne BerlinZuammen angeschlossen. Warum?

Bob:

Ich wollte mich für eine bessere Stadt einsetzen, weil ich jeden Tag sehe, wie prekär das Leben hier wird. Ich finde politische Teilhabe muss geschaffen und damit auch Inklusion erleichtert werden. BerlinZusammen steht für all das was Inklusion, und Teilhabe bedeuten. Ich finde sie haben den richtigen Ansatz, weil Aktion von unten, von Basisgruppen, ist der Weg, den ich für richtig halte.

Onda:

Welche der von BerlinZusammen gestellten Forderungen sind für die in Berlin lebenden Migrant*innen besonders wichtig?

Bob:

Wie gesagt, weil ich mich im Bereich Wohnen und Recht auf Stadt engagiere, finde ich zuerst die Forderung zur Umsetzung des Volksentscheids „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ wichtig. Und zweitens natürlich die Forderung für ein „Berlin für Alle“, dass jeder, der in der Stadt wohnt, hier angemeldet sein darf, ohne großen Verwaltungsstress. Deswegen, Wohnung für alle und eine Registrierung für alle, sodass Teilhabe und Inklusion erleichtert werden, aber auch das Leben einfacher und kostengünstiger wird. Das wollen wir nicht nur von BerlinZusammen, „Anmeldung für Alle“ ist auch eine vom Bloque Latinoamericano unterstützende Kampagne.

Onda:

Möchtest Du unseren Zuhörerinnen und der lateinamerikanischen Comunity noch etwas sagen?

Bob:

Ich finde, manche Bereiche der Lokalpolitik sind für migrantische Menschen schwer zugänglich, weil sie schnell aufgrund sprachlicher Probleme ausgegrenzt sind. Ich finde BerlinZusammen hat einen anderen Ansatz und ich glaube deswegen, dass je mehr Menschen mit migrantischem Hintergrund in die Kampagne eintreten, desto offensichtlicher wird, dass es eine Kampagne ist, die Teilhabe vereinfacht.

Onda:

Bob, vielen Dank für das Gespräch.

Bob:

Ich bedanke mich und machen wir weiter.

Bob vom Bloque Latinoamricano über die Kampagne BerlinZusammen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.