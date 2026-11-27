(Bogotá, 24. November 2026, lanzas y letras).- Der 25.11. ist traditionell der Tag, an dem Frauen und feministische Bewegungen des Globalen Südens auf die Straße gehen, um die Gewalt anzuprangern, die sie aufgrund des Geschlechts und ihrer ethnischen und sozialen Herkunft erleben.

Menschenrechte gelten nur für die „anständige“ Frau

In Kolumbien meldete die Ombudsstelle allein in diesem Jahr 278 Feminizide. Die Mehrheit der Frauen wurde den ärmeren Regionen und Stadtvierteln des Landes ermordet, vor allem in Putumayo, Nariño und Guaviare. Das spricht dafür, dass geografische, wirtschaftliche und ethnische Faktoren bei der Gewalt gegen Frauen eine Rolle spielen. In rechten Kreisen gibt es wenig Bestrebungen, die Übergriffe gegen nicht-weiße Frauen und Frauen aus wirtschaftlich schwächeren Teilen der Gesellschaft zu untersuchen und zu analysieren; im Gegenteil: Sie nutzen diese Fälle, um Desinformation, Verachtung und Hass gegenüber Frauenrechten und feministischen Kämpfen zu schüren. So haben beispielsweise Frauen wie María Fernanda Cabal, Carol Borda, Vanessa Vallejo [politisch und gesellschaftlich einflussreiche Kolumbianerinnen aus dem rechtskonservativen Spektrum] ihre Haltung in Bezug auf die Rechte der Frauen deutlich gemacht und versucht, konservative Werte durchzusetzen. Sie vertreten ein Bild der „anständigen Frau“, die einer bestimmten sozialen Schicht angehört, den heteronormativen körperlichen Stereotypen entspricht und vor allem die Werte der „traditionellen Familie“ vertritt. Damit reproduzieren sie dieses System und verschärfen die Gewalt innerhalb der patriarchalen Gesellschaft. Wir Feministinnen sind in ihren Augen „abscheulich, hässlich, einsam und unglücklich“, denn wer die konservative Norm nicht erfüllt, gilt automatisch nicht mehr als Frau.

Das selektive Verständnis der Rechten von Frauenfeindlichkeit

Vor einigen Wochen wurden rechte Kreise von einer Welle der Empörung erfasst, nachdem der Karikaturist Matador die First Lady als „Mäuschen“ und „dürres Gereck“ bezeichnete. „Schluss mit der Frauenfeindlichkeit“, ließ das Präsidialamt daraufhin verlauten. Wissen De la Espriella und seine ignoranten Anhänger überhaupt, was dieses Wort bedeutet? Ist ihnen bewusst, dass die Diskurse der Rechten über Feministinnen vor Frauenfeindlichkeit nur so strotzen? Haben sie sich je darum geschert, welchen Attacken Frauen wie Francia Márquez oder Aida Quilcué ausgesetzt sind, weil sie indigener bzw. afrikanischer Herkunft sind und nicht aus privilegierten Familien stammen? An dieser Stelle fragen wir uns: Wen lässt die Rechte eigentlich als Frau gelten? Wie selektiv ist die Kritik an frauenfeindlichem und patriarchalem Verhalten, sofern es sich nicht gegen Frauen richtet, die ethnisch und gesellschaftlich die „richtige“ Herkunft vorweisen können? Denn wenn wir arm sind, bestimmten körperlichen Stereotypen nicht entsprechen, indigener oder afroamerikanischer Herkunft und nicht heterosexuell sind oder keinen hochgeschätzten Nachnamen tragen, dann betrachtet man uns als „die von der Gesellschaft Benachteiligten, aber niemals als Frauen“.

‚Frau‘ meint immer weiße Frauen

Die bekannte argentinische Philosophin María Lugones brachte es auf den Punkt: „(…) ‚Frau‘ meint immer weiße Frauen, ‚Schwarze“ bedeutet schwarze Männer. An der Schnittstelle von Ethnie, Klasse und Geschlecht sind nicht-weiße, schwarze, mestizische oder indigene Frauen die unmöglichen Wesen.“ Warum ist es frauenfeindlich, die First Lady als „dürres Gereck“ zu bezeichnen, aber nicht, Francia Márquez „Affe“ oder Aida Quilqué „dumme Indianerin“ zu nennen? Weil ihre Vorstellung von „Frau“ auf kolonialen, klassistischen und rassistischen Ideen beruht […] und Nicht-weißen wie Francia Márquez und Aida Quilqué ihr Menschsein abspricht. Nach Ansicht der konservativen Rechten fallen Francia, Aida und alle anderen, die nicht die gleiche Weißheit zu bieten haben wie sie selbst, nicht in die Kategorie Frau im Sinne eines Rechtssubjekts. […] Doch auch wenn unsere Kategorisierung als Frauen ursprünglich eine koloniale Auferlegung war, ist es für viele von uns wichtig, sich von dort aus zu positionieren: Patriarchale Gewalt durchdringt auch uns, weil wir einen weiblich gelesenen Körper bewohnen. Doch wir sind nicht alle gleich: Die First Lady Ana Lucía Pineda ist nicht wie wir (junge Frauen aus einfachen Verhältnissen); und wir sind nicht wie die Frauen in den ländlichen Gebieten von Putumayo, Nariño oder Guaviare. Deshalb dürfen wir unsere Kämpfe nicht nur identitätsbezogen vom Standpunkt des Frauseins aus führen, sondern müssen sie konkret in antipatriarchale, antikapitalistische und antikoloniale politische Projekte einbinden. Wir stellen uns weder hinter die Äußerungen von Matador, noch wollen wir den Machismo und Rassismus innerhalb der linken Bewegungen unter den Teppich kehren, den wir nach wie vor aktiv bekämpfen. Was wir klarstellen wollen, ist, dass die Rechte mit ihrem angeblichen Diskurs gegen Gewalt an Frauen unsere Kämpfe instrumentalisiert – zugunsten der herrschenden Klasse, deren weiße, bürgerliche Frauen als die einzigen weiblichen Menschen angesehen werden, die es zu schützen gilt.

Die Linke weigert sich, selbstkritisch zu sein

Nun haben wir uns jedoch entschlossen, die Gewalt nicht hinzunehmen, die sie uns antun, weil wir nicht in das System passen, sondern für Gerechtigkeit und ein würdiges und gewaltfreies Leben zu kämpfen. Und leider sind es entgegen unserer Erwartung auch immer wieder die eigenen „Genossen“, die uns sexualisierte, psychische, politische, körperliche und wirtschaftliche Gewalt entgegenbringen, denn die wird bis heute von der Linken reproduziert. Vor einigen Wochen mussten wir mal wieder erleben, wie „progressive“ Kreise diese Gewalt ohne jegliche Selbstkritik verharmlosen und Witze darüber machen und keinen Gedanken daran verschwenden, dass die Linke immer wieder tolle Frauen verliert, weil frauenfeindliche Gewalt komplett folgenlos bleibt. Denn abgesehen davon, dass die Rechte den Vorwurf instrumentalisiert, müssen wir innerhalb unserer eigenen Strukturen wachsam bleiben, Gewalt strukturell angehen, selbstkritisch sein und patriarchale Positionen benennen. So stärken wir uns gegenseitig, damit wir in unseren kollektiven Projekten weitermachen können. Wenn wir nicht wollen, dass Gewalt gegen Frauen weiter instrumentalisiert wird, müssen wir sie stoppen, das wäre Schritt eins. Klingt einleuchtend, ist aber irgendwie auch das Schwierigste. Wenn wir das Problem strukturell angehen wollen, muss klar sein, dass wir Frauen Menschen sind und nicht nur einfach Quotenfüller. Wir kämpfen für die Abschaffung des Kapitals, und genauso müssen wir das Patriarchat und den Kolonialismus bekämpfen. Das heißt, für Spott als Reaktion auf Gendergewalt ist in linken Parteien und Organisationen kein Platz.

Das kapitalistische, patriarchalische und koloniale System anprangern

Laut der Ombudsstelle gab es dieses Jahr bisher 278 Feminizide. Eine erschütternde Zahl, und dazu müssen wir auch noch von einer Untererfassung ausgehen, da die staatlichen Stellen die Daten von Organisationen, die Feminizide dokumentieren, derzeit nicht berücksichtigen. Deshalb kann der Kampf um unser Überleben und für ein Leben in Würde nicht einen Tag länger warten; am 25.11. auf die Straße zu gehen bedeutet, dem System, das konservative, heteropatriarchale Werte wiederherstellen will, die Stirn zu bieten. Die Regierung negiert das Menschsein von Schwarzen und indigenen Frauen, Travestis, Lesben und Bäuerinnen; das Wort Frauenfeindlichkeit nimmt sie nur dann in den Mund, wenn es um ihre Interessen geht – niemals um die der unteren Schichten. Die Rechtskonservativen nehmen uns nur dann als Frauen wahr, wenn sie sich unsere Existenz zunutze machen können. Wir gehen jeden 25.11. auf die Straße, um das kapitalistische, patriarchalische und koloniale System anzuprangern, um uns und unseren Widerstand zu feiern und um deutlich zu machen: Die Verarmten, die Lesben, die Tunten, Indigene, Afro-Amerikaner*innen, Frauen mit Behinderungen und all jene Frauen, die das System nicht will – auch wir sind Menschen! Und die größte Revolution betrifft unser eigenes Leben.

Der 25.11.: international, interethnisch und klassenübergreifend von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.