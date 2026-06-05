Elf Jahre Widerstand gegen Feminizide und patriarchale Gewalt

(Buenos Aires, 3. Juni 2026, Agencia Presentes, Prensa Latina).- Elf Jahre nach der ersten Ni-Una-Menos-Demonstration haben der Kampf gegen patriarchale Gewalt und die Trauer über die jüngsten Feminizide an Agostina, Dulce und Noelia erneut Tausende Menschen in Argentinien mobilisiert. Seit ihrer Entstehung macht die feministische Bewegung Ni Una Menos auf geschlechtsspezifische Gewalt und Feminizide aufmerksam. Jedes Jahr am 3. Juni ruft sie zu landesweiten Mobilisierungen auf. Im Mittelpunkt der diesjährigen Proteste standen die Forderungen nach einer Justiz mit Gender-Perspektive, mehr ESI (umfassende Sexualerziehung) und dem Recht auf ein Leben frei von Gewalt. Die Stimmen des überfüllten Plaza del Congreso hallten weit über Buenos Aires hinaus und fanden in vielen Teilen des Landes Widerhall.

Eine Bewegung, die nicht verstummt

„Falls ich morgen verschwinde, umarmt bitte meine Mama“ – dieser Satz steht auf einem Plakat, das ein Mädchen unter 20 Jahren in der U-Bahn auf dem Heimweg hochhält. Sie trägt die karierte blaue Schürze einer Kindergärtnerin, neben ihr steht eine Kollegin mit einem Schild: „Die Lehrerin glaubt dir. Ni Una Menos.“ Sie kommen gerade von der Plaza del Congreso, wo sie an einer weiteren kraftvollen Demonstration der feministischen Bewegung teilgenommen haben.

Der Feminizid an der 14-jährigen Agostina Vega in Córdoba durch den ehemaligen Partner ihrer Mutter war ein entscheidender Auslöser dafür, dass in diesem Jahr erneut Frauen, queere Menschen und Männer auf die Straße gingen, um ein Ende der machistischen Gewalt und der patriarchalen Justiz zu fordern. Die Forderung nach einem Staat und einer Justiz mit Gender-Perspektive gewinnt unter der Regierung Javier Mileis, die geschlechtsspezifische Gewalt leugnet, zusätzliche Dringlichkeit.

In den vergangenen Tagen, geprägt von der Nachricht über drei Feminizide, wurden diese Forderungen besonders greifbar: Die Morde an Agostina, Dulce und Noelia hätten verhindert werden können, wenn Justiz und Staat nicht weggesehen hätten. Genau das hat die argentinische Gesellschaft am Mittwoch, dem 3. Juni, elf Jahre später erneut mit Nachdruck eingefordert, während Patricia Bullrich am Vortag versuchte, die Bedeutung der Demonstration herunterzuspielen.

Ein Protest, der nicht endet

Die zentrale Kundgebung begann gegen 18 Uhr und endete mit der Verlesung eines Dokuments durch die Musikerin Cazzu, die Schauspielerin Thelma Fardin und die Journalistin Liliana Daunes. Selbst nach Einbruch der Dunkelheit strömten noch Menschen auf den Platz. „Wir sind hier für alle Gemeinden und Stadtteile“, stand auf vielen Plakaten – eine klare Antwort auf die Stigmatisierung feministischer Forderungen, die in den vergangenen Jahren von verschiedenen Seiten ignoriert wurden.

Der 3. Juni war erneut eine politische Antwort: nicht nur von organisierten Feminist*innen, sondern auch von Freundesgruppen, Müttern und Schwestern, die sich von der Dimension der machistischen Gewalt und dem Fehlen präventiver Maßnahmen angesprochen fühlen. In diesem Jahr waren besonders viele Kinder auf dem Platz, ebenso wie junge Männer.

Erinnerung und Forderungen der Angehörigen

Schon vor 15 Uhr füllten sich die Plaza del Congreso und ihre Umgebung mit Menschen und Aktivitäten. Am Morgen begann die Gruppe Atravesados por el femicidio (Von Femizid betroffen) mit ihrer jährlichen Installation. Mehr als 200 Namen ermordeter Frauen hatten Angehörige auf ein violettes Banner gestickt, das auf dem Platz ausgebreitet wurde. In diesem Jahr präsentierte die Gruppe ein neues Banner für den Marsch. Nach dem Mittag umrundeten sie den Platz und verteilten Schmetterlinge mit den Namen ihrer ermordeten Angehörigen. Die meisten fordern nicht nur ein Ende der Feminizide, sondern auch die Umsetzung des Ley Brisa – eines Gesetzes zum Schutz von Kindern, deren Mütter Opfer von Feminiziden wurden – sowie die Bearbeitung der vielen noch offenen Gerichtsverfahren.

Patricia Ortiz, die Mutter von Micaela Rascovsky, schloss sich der Gruppe an, als sie sah, wie wenig Fortschritte die juristische Aufarbeitung des Feminizids an ihrer einzigen Tochter machte. Der Fall wurde zunächst als „unklare Todesursache“ eingestuft. Trotz der vorliegenden Beweise sprach die Justiz den Ex-Partner ihrer Tochter, den Anwalt Guido Pascuccio, frei.

„Wir warten darauf, dass der Oberste Gerichtshof den Fall prüft. Wir wissen, dass es lange dauern kann, weil die Justiz ihre eigene Zeit hat. Aber wir werden nicht aufgeben“, sagte sie, nachdem sie mit der Organisation um den Kongressplatz marschiert war.

Feminizide in Zahlen: Ein strukturelles Problem

Am Beispiel von Buenos Aires zeigt sich das Ausmaß des Problems: Sechs von zehn Tötungsdelikten an Frauen in der Hauptstadt sind Femizide. Zwischen 2015 und 2024 wurden dort 200 Frauen vorsätzlich getötet; 62 Prozent dieser Fälle wurden als Feminizide eingestuft.

Am häufigsten ereignen sich die Taten im häuslichen Umfeld: Zwei von drei Feminiziden wurden in der Wohnung des Opfers verübt. Jede dritte Betroffene wurde durch Stichverletzungen getötet. Frauen wurden zudem zu Tode geprügelt (20 Prozent), stranguliert oder erstickt (20 Prozent); in 16 Prozent der Fälle kamen Schusswaffen zum Einsatz.

Die meisten Täter kannten ihre Opfer: In 60 Prozent der Feminizide lebten beide zum Zeitpunkt der Tat zusammen.

Eine Erhebung der Behörde für häusliche Gewalt (OVD) beim Obersten Gerichtshof Argentiniens hat seit 2008 allein in der Stadt Buenos Aires 107.417 Fälle häuslicher Gewalt dokumentiert. Dabei handelt es sich um Frauen, die ihre Partner oder Ex-Partner angezeigt haben – die Dunkelziffer dürfte also viel höher sein.

Gegen das Patriarchat in all seinen Formen: Ökonomische Gewalt

Schon früh am Morgen wurden Stände mit feministischem Merchandising und Essen aufgebaut. „Ich bin alleinerziehende Mutter, ich verkaufe Brot, Schnitzel und Gebäck“, stand auf einem Schild an einem Stand. Die Demonstration war voller Frauen, die als Straßenhändlerinnen arbeiten: Die Wirtschaftskrise trifft besonders Haushalte, die von alleinerziehenden Müttern getragen werden.

Die Organisation La Poderosa brachte für diesen 3. Juni die Installation „Die Krakenfrau“ zurück. „Das ist die Frau, die alle Haushalts- und Gemeinschaftsaufgaben übernimmt: Sie hält Suppenküchen, Hausaufgabenbetreuung, Frauenhäuser und Räume für queere Menschen am Laufen“, erklärte La Negra Albornoz, eine Referentin der Armenviertel von La Poderosa.

„Viele Frauen nehmen Kredite bei Geldverleihern in den Vierteln auf, meist Drogenhändlern, die sie anschließend unter Druck setzen und bedrohen. Die Frauen leben unter enormem Stress.“ Ihre Installation thematisiert wirtschaftliche Gewalt. „Wir kämpfen gegen machistische Gewalt und institutionelle Gewalt. Jorge Macri schickt die Polizei in unsere Viertel, aber er jagt nicht die Drogenhändler, sondern nimmt uns sogar die Gasflaschen weg.“

Zu den jüngsten Feminiziden sagte sie: „Es tut uns sehr weh, besonders wenn es Mädchen und Jugendliche trifft. Aber wir fragen uns: Warum übt ein Mann so viel Gewalt gegen ein Mädchen oder eine Jugendliche aus? Was geht in seinem Kopf vor? Wir wollen, dass auch sie Antworten geben. Wir müssen arbeiten, uns um die Familien und unser Viertel kümmern, während viele Männer frustriert und wütend sind, weil sie keine Arbeit und keine Ressourcen haben. Dass Milei diese Ungleichheit leugnet, ist ebenfalls Gewalt.“

Mehr ESI, weniger Gewalt

Der 3. Juni forderte auch: Schluss mit Lesbiziden. Ein Bereich erinnerte an La Pepa, Pamela, Mercedes und Andrea, Opfer von Lesbenhass.

In einem anderen Teil des Platzes malten Bildungsarbeiter*innen Plakate mit Parolen gegen Gewalt. Julieta Rojo, Grundschullehrerin und Schulleiterin der Escuela 11 im Bezirk San Vicente, sagte: „Die Gesellschaft darf sich nicht an das gewöhnen, was Agostina widerfahren ist. Mein erster Kontakt mit einem Feminizid war der Fall von Candela. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2026. Unsere Rechte werden immer noch verletzt, und es passiert immer wieder. Gewöhnung führt dazu, dass man sagt: ‚Leider ist es wieder eine mehr.‘“

Für Julieta ist Bildung einer der wichtigsten Hebel, um Gewalt zu verhindern: „Wir müssen erziehen. Und zwar alle Geschlechter. Der Satz ‚Passt auf eure Töchter auf‘ ist allgegenwärtig, aber die Erziehung von Jungen ist genauso wichtig. Männer und neue Männlichkeiten müssen diesen Kampf unterstützen, der den Feminismus trägt. Das ist unverzichtbar, denn es geht um grundlegende Rechte: Bildung, würdige und bezahlte Arbeit.“

Lourdes Patzi kam mit einer Gruppe von Kolleginnen der Schule 31 und durchquerte die Plaza del Congreso mit einer Wiphala, der siebenfarbigen Flagge der Andenvölker. „Ein entscheidender Schritt, um machistische Gewalt zu stoppen, ist die weitere Finanzierung von Maßnahmen mit Gender-Perspektive. Und eines der wichtigsten Werkzeuge für Veränderung ist die ESI in Schulen, Kindergärten und Universitäten. Denn sie kann die Realität aller verändern. Als Frauen aus den Armenvierteln, als Indigene und Rassifizierte fordern wir mehr ESI in allen Bildungseinrichtungen. Sie muss weiter finanziert werden, da ESI eine Politik ist, die den Dialog über Gewalt fördert und helfen kann, sie auszurotten.“

Ni Una Menos – mit Männern und Kindern

„Die erste Demonstration! Wie war’s?“, fragte eine Frau eine Gruppe Jugendlicher. Ein Bild, das eine besondere Eigenschaft dieser Mobilisierung widerspiegelte: die Anwesenheit vieler Mädchen, Jungen, Jugendlicher und sogar Babys im Laufe des Tages.

Diego kam mit seiner zehnjährigen Tochter Juli auf den Platz. „Ich bin hier, weil sie es sich gewünscht hat“, sagte er. „Besonders wertvoll finde ich, dass der Wunsch diesmal von ihr kam. Wir müssen auf diesem Weg weitermachen.“ Juli fügte hinzu: „Wir haben schon oft mit unseren Lehrer über geschlechtsspezifische Gewalt gesprochen. Manchmal veranstalten wir auch Aktionen dazu. Ich finde, es ist sehr schlimm, und wir kämpfen dafür, dass es nicht wieder passiert und nie wieder vorkommt.“

Sanata, ein fahrendes Tango-Projekt, war ebenfalls vor Ort. „Wir sind hier, weil wir die Demonstration unterstützen wollen, damit keine Femizide mehr passieren. Wir wollen immer dabei sein“, sagte David, der Verantwortliche. Als Vater von zwei Töchtern sagte er mit Sorge: „Sie können nicht mehr allein auf die Straße oder spätabends unterwegs sein.“ Seine männlichen Freunde teilen diese Besorgnis. „Wir alle haben Familie, und wir alle denken, dass das aufhören muss.“

Santiago, 18 Jahre alt und Student an der UNSAM, kam mit zwei Freundinnen aus San Andrés. „Ich bin hier, um sie zu begleiten, aber auch im Namen meiner Familie, die arbeitet und nicht kommen kann. Für meine Schwester, die noch jung ist und nicht hier sein kann. Als Männer betrifft uns das auch. Wir dürfen dieses Problem nicht auf Distanz halten. Bevor wir darüber sprechen können, müssen wir erkennen, dass wir Teil davon sind. Dass wir manchmal auch Unterdrücker sind. Vielleicht merken wir es nicht, aber wir müssen anfangen zuzuhören und das zu ändern, was wir falsch machen.“

Er hielt ein Plakat mit der Aufschrift „Gerechtigkeit“.

Wie kann man patriarchale Gewalt stoppen?

Flor Guimaraes ist eine travesti-feministische Aktivistin. Sie kam zur Demonstration mit demselben Plakat, das sie schon beim ersten Ni Una Menos im Juni 2015 dabeihatte: „Schluss mit Travestiziden!“

„Angesichts der machistischen Gewalt ist es dringend notwendig, uns zu organisieren, so wie wir es vor vielen Jahren getan haben. Heute mit mehr Kraft denn je, angesichts des Hasses, der Grausamkeit und der Prekarisierung, der trans Frauen, Travestis und andere queere Personen ausgesetzt sind. Es ist wichtig, es ist notwendig, laut und gemeinsam zu rufen: ‚Wir wollen lebendig sein, ni una menos‘, ‚Schluss mit Tod durch Hassverbrechen‘, ‚Schluss mit machistischer und patriarchaler Gewalt‘.“

Die Schauspielerin und Sängerin Lucía Adúriz Bravo kam mit ihrem Partner auf den Platz und hielt ein Plakat mit dem Bild von Ángeles Rawson hoch, deren Femizid 2013 Argentinien erschütterte. „Die Herausforderung besteht darin, diese Formen des Einverständnisses zu hinterfragen und Selbstkritik darüber zu üben, wie wir über die Körper von Frauen, über trans Männlichkeiten und Femininitäten denken. Der beste Weg ist immer die Organisation, der beharrliche Widerstand, die Kunst, die uns hilft, die Dinge anders zu sehen. Nicht allein zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen und mit dem eigenen Körper für diejenigen da zu sein, die nicht mehr da sind.“

Eine globale Herausforderung

In einer globalen Realität, in der – wie Gabriela Borrelli Azara sagt – „Gewalt und machistische Macht offen zutage treten und deren maximale Repräsentanten Figuren wie Milei oder Trump sind“, stellt sich die Frage: Wie kann Ni Una Menos Realität werden?

„Ich glaube nicht, dass es einen sofortigen Stopp für machistische Gewalt gibt, aber ich glaube an das, was wir heute tun“, sagte die Schriftstellerin und Dichterin. „Ich glaube an die Beharrlichkeit, an diese große Überzeugung, die wir im argentinischen Feminismus in der Verteidigung des Lebens haben. Ich denke, jetzt ist der Moment, die Kämpfe der Rentner, der Studierenden und aller von machistischer Gewalt Betroffenen zu vereinen – einer Gewalt, die uns zum Hunger verdammt und unsere Mädchen tötet. Unsere Entschlossenheit, das Leben zu verteidigen, ist ein Weg nach vorn.“

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