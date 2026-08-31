onda-info 650

Hallo und willkommen zum onda-info 650. In Berlin stehen die Wahlen zum Abgeordnetenhaus vor der Tür. Die Kampagne BerlinZusammen möchte sich mit konkreten Forderungen an die Politik in den Wahlkampf einmischen, damit Berlin eine für alle Menschen lebenswerte Stadt wird. Onda sprach mit Bob vom Bloque Latinoamericano darüber, warum er sich der Kampagne angeschlossen hat.

Gibran Mena Aguilar nimmt uns mit in den Norden Mexikos, nach Topolobampo, „die Bucht, die alles hat“. Hier gibt es nicht nur drei Arten Garnelen, hunderte Fischarten, Delfine, Seelöwen und Zugvögel, die Bucht ist auch die Lebensgrundlage der indigenen Mayo-Yoreme und mit ihrem Ramsar-Feuchtgebiet ein Herz der globalen Klimaregulierung. Doch das alles ist in Gefahr, durch den Bau einer durch die deutsche KfW-IPEX-Bank mitfinanzierten Amoniakfabrik. Gebran berichtet über den Kampf der Menschen vor Ort, aber auch in Deutschland, für die Rettung dieses einzigartigen Ökosystems.

Doch bevor es losgeht, noch die Nachrichten von poonal und ein Update von Markus zur aktuellen Situation in den vom Erdbeben betroffene Gebieten Kolumbiens.

Um die Menschen im Erdbebengebiet  zu unterstützen hat das Kaffeekollektiv Aroma Zapatista eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Mehr Informationen zur solidarischen Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen in Kolumbien durch Aroma Zapatista in diesem Interview mit Martin Mäusezahl.

Eine spannende halbe Stunde wünscht Knut im Namen der ondistas.

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