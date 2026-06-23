onda- info 645

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Ganz knapp waren die Präsidentschaftsstichwahlen in Kolumbien zwischen dem ultrarechten Espriella und dem linken Politiker Iván Cepeda. Onda sprach mit einer Kolumbianerin, die im Konsulat in Frankfurt am Main ihren Stimmzettel abgab. Wir bleiben in Kolumbien. In Medellín. Hier drängen Zivile Initiativen in Medellín darauf, am Friedensprozess zwischen Regierung und Mafia beteiligt zu werden. Eine Stadtteilaktivistin erklärt uns, warum es wichtig ist, dass nicht nur die Mafiabosse im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Ihr hört einen Beitrag von Christian Conde, erschienen im Südnordfunk.

Und Last but not Least: Wieder einmal ist Fußball-WM der Männer. Carlos Gomes und Glenn Jaeger versuchen sich an einer „anderen Geschichte der Fußballweltmeisterschaften“ und schrieben ein Buch: „Griff nach Gold“. Mit ihnen sprach Nils Brock.

Viel Spass beim Zuhören, wünscht Euch, das onda-info Team!

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