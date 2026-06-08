Hallo und willkommen zum onda-info 644.

Diesmal bekommt ihr zwei Beiträge von Radio Matraca auf die Ohren. Im ersten geht Stephan Moore der Frage nach, was es bedeutet eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. Darüber sprach er mir Miriam und Gerardo, die beide sowohl einen peruanischen als auch einen deutschen Pass besitzen.

In unserem zweiten Beitrag berichtet Tomás Matamala über den Widerstand gegen eine neue Form des Extraktivismus, das Betreiben von Rechenzentren in den Ländern Lateinamerikas. Rechenzentren benötigen riesige Mengen an Energie und Wasser, was insbesondere in Regionen mit Wasserknappheit ein großes Problem ist. Tomás wirft auch die Frage auf, was globale Verantwortung bedeutet und betrachtet neue Formen der Solidarität zwischen Chile und Berlin.

Um Wasserknappheit geht es auch in unserem letzten Beitrag und zwar im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Miriam Flores und ich berichten darüber, wie die Gemeinde San Dionisio Ocotopec darum kämpft, trotz langer Trockenperioden und versiegender Grundwasserleiter, ihre Wasserversorgung sicher zu stellen. Dem Beitrag zugrunde liegt ein Interview mit Mauricio del Villar vom Wasserforum Oaxacas, das Ihr auf unserer Webseite nachhören bzw. nachlesen könnt. In Kürze findet Ihr dort auch ein Video über unseren Ausflug nach San Dionisio Ocotepec.

Zu Beginn des Infos berichtet Markus noch vom Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Kolumbien.

Eine spannende halbe Stunde wünscht Knut im Namen der ondistas.

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