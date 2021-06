Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Am 28. April fand der Nationalstreik in Kolumbien statt. Was ein Tag des Protests sein sollte, wurde zur größten Bürgermobilisierung in Bezug auf Anzahl und Dauer in der jüngeren Geschichte des Landes. Die vom Radio Matraca auf Spanisch produzierte Sendung hat Radio Onda auf Deutsch übersetzt. Wir erfahren wie die kolumbianische Bevölkerung auf die Todesfälle der Pandemie und die Kriegserklärung seines repressiv agierenden Staates reagiert.

Die spanische Version des Beitrags von matraca findet ihr hier:

Protestwelle für eine Neue Normalität von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.