„Wir müssen Gerechtigkeit einfordern, sonst lassen wir Straflosigkeit zu“

Dora Muñoz ist seit Jahrzehnten Medienschaffende und Menschenrechtlerin und indigene der Nasa-Gemeinschaften im Departamento Cauca in Kolumbien. Auch weil sie den Mord an ihrem Mann, José Miguel Miller Correa aufklären will, ist ihr Leben in Gefahr. Deshalb musste sie im Frühsommer 2023 gemeinsam mit ihrem Sohn ihre Heimat verlassen. Von ihrem Exil in Barcelona aus reist Dora Muñoz Anfang Dezember in verschiedene europäische Städte, um auf die Situation im Cauca aufmerksam zu machen. Radio onda interviewte sie in Berlin.

Den Beitrag auf spanisch findet ihr hier: