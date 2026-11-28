(Montevideo, 24. November 2026, la diaria).- Gewalt gegen Frauen ist kein isoliertes Phänomen. Sie nimmt vielfältige Formen an, die sich miteinander verbinden und oft in einer Lebensgeschichte vorkommen: körperliche, psychische oder emotionale, sexuelle, wirtschaftliche und vermögensbezogene, symbolische und mediale Gewalt, Gewalt in der Geburtshilfe, arbeits- und bildungsbezogene, institutionelle Gewalt sowie Gewalt aufgrund von Diskriminierung (sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, ethnische Zugehörigkeit, …) und Femizid, der Mord an einer Frau als extremste Form der Gendergewalt. Im Gesetz 19.580 des uruguayischen Strafgesetzbuchs werden sie als Ausprägungen eines geschlechtsspezifischen Machtungleichgewichts erkannt. Derzeit wird an der Aufnahme zweier weiterer Formen von Gendergewalt in den Straftatkatalog gearbeitet: digitale Gewalt im Internet und in sozialen Netzwerken: Online-Belästigung, die nicht einvernehmliche Verbreitung intimer Bilder, Identitätsdiebstahl, technologische Kontrolle und Hasskampagnen; und zweitens stellvertretende Gewalt: Hier werden Töchter, Söhne oder andere geliebte Personen angegriffen, um der Frau als der eigentlichen Zielscheibe Schaden zuzufügen.

Knappe Ressourcen

Das erwähnte Gesetz 19.580 wurde vor acht Jahren verabschiedet, ist jedoch von der Umsetzung noch weit entfernt. Was fehlt?

• Ressourcen für das Justizsystem: Das Gesetz wurde ohne Mittel für die Einrichtung von Fachgerichten umgesetzt. Diese gibt es nur in Maldonado, Salto und Rivera. Für den aktuellen Haushalt beantragte die Justiz die Einrichtung von 24 neuen Fachgerichten (18 für das Landesinnere und sechs für Montevideo), doch der Entwurf der Exekutive sah nur fünf vor, davon keins in der Hauptstadt.

• Territoriale Abdeckung: An einigen Orten werden jährlich mehr als 1.000 Verfahren eingeleitet; in Canelones sind es sogar um die 4.500 Verfahren pro Jahr, ohne dass ein Fachgericht die Klagen bearbeitet.

• Fachpersonal und Strafverteidigung: Zwischen 2023 und 2024 stieg die Zahl der Verhandlungstermine im Landesinneren um 30 Prozent, während die Zahl der Richter*innen, Fachkräfte und Strafverteidiger*innen gleich blieb. Die Justiz beantragte 72 weitere Strafverteidiger*innen, Fachkräfte (Psycholog*innen, Psychiater*innen, Sachverständige) und Verwaltungsangestellte.

• Fachspezifische Fortbildung: Richter*innen und Strafverteidiger*innen müssen für den Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt besser geschult werden.

• Geschlechtsspezifische Gewalt als Schulfach für alle Altersstufen, angefangen mit dem Vorschulalter und besonders an den Fakultäten für Rechtswissenschaften, Medizin, Sozialwissenschaften und Psychologie, die bisher nur wenige Wahlfächer zum Thema anbieten.

• Behördenmarathon und erneute Viktimisierung: Da es keine Spezialgerichte gibt, müssen Frauen zwischen den Fachgerichten für Familienrecht, Strafgerichten, Familiengerichten und Zivilgerichten hin- und herwechseln und für jedes Gericht einen Rechtsbeistand suchen. Durch die komplexen Verfahren ist die Gefahr der Viktimisierung hoch.

• Feste Protokolle für die Erstaufnahme. Anzeige erstatten ist bisher wie eine Lotterie: Da die Behörden über kein festes Protokoll verfügen, hängt alles vom Engagement und der Eignung der jeweiligen Ansprechpartnerin oder des jeweiligen Ansprechpartners auf der Polizeiwache, im Gesundheitswesen oder vor Gericht ab.

Mythos und Vorurteil

Geschlechtsspezifische Gewalt ist ein komplexes gesellschaftliches in der patriarchalen Struktur verankertes Problem, zu dem alle eine Meinung haben – in den meisten Fällen ohne auch nur die geringste Fachkenntnis. Kein Mensch, der nicht Ingenieur*in ist, würde sich anmaßen zu vertonen, wie man eine Brücke baut, aber zum Thema Gendergewalt äußern sich alle so, als wüssten sie Bescheid. Das gilt leider auch für die meisten Entscheidungssträger*innen in der öffentlichen Politik: Auch sie haben überwiegend keine spezifische Ausbildung und stützen sich auf Vorurteile und Mythen. Häufig werden Frauen in der öffentlichen Debatte dafür verantwortlich gemacht, dass sie in einer gewalttätigen Beziehung bleiben, ihnen wird zur Last gelegt, dass sie Anzeige erstatten oder dass sie keine erstatten, je nachdem; man bezeichnet uns als eigennützige Lügnerinnen, und die Palette der Anschuldigungen bezüglich unseres Verhaltens im Alltag, im Privatleben, unserer Positionen und unserer Körper ist breit gefächert. In einem in konsequentem Schwarz-weiß gehaltenen Weltbild erscheint der Feminismus im Diskurs der „Manosphere“ als männerfeindliches Schlachtfeld. Die nach wie vor herrschende Ungleichheit der Geschlechter wird weitestgehend ignoriert und stattdessen die Frage in den Raum gestellt, was Frauen denn „jetzt noch wollen“.

Ein riesiges Problem ist die Untererfassung: Nur ein minimaler Prozentsatz der Angriffe auf Frauen wird zur Anzeige gebracht, und trotzdem ist das Justizsystem aufgrund fehlender finanzieller Mittel überlastet. Von den höchsten Behörden wird geschlechtsspezifische Gewalt nicht als echtes Problem angesehen: Zu einer direkten Einmischung des Präsidenten kam es ein einziges Mal, nämlich als ein Täter mit Selbstmord drohte. Die Forderungen feministischer Organisationen bleiben weitgehend unberücksichtigt, und die öffentlichen Meinung zweifelt notorisch am Wahrheitsgehalt bei den Aussagen der Betroffenen. Vorurteile sind nicht harmlos: Sie nehmen Einfluss darauf, wie eine Anzeige aufgenommen, wie ein Opfer beurteilt wird und was öffentlich als vorrangig gilt. Wenn dir nicht geglaubt wird, wirst du keine Hilfe suchen, sondern den Angriff verschweigen, und Schweigen ist es, was die Praxis der Gewalt aufrecht erhält.

Evidenz und Effizienz

Gestützt von wissenschaftlichen Untersuchungen, multilateralen Organisationen und der feministischen Bewegung, erarbeiten wir Resultate in der Erwartung, dass diese wahrgenommen werden und in die Entscheidungsfindung einfließen. Meist passiert das jedoch nicht, und auch der dringend notwendige kulturelle Wandel in der öffentlichen Meinung wird nicht weiter vorangetrieben. Laut unserer Beobachtungsstelle für Feminizid in Uruguay (CGG-Uclaeh und Feminicidio Uruguay, 2026) wurden zwischen 2001 und 2026 758 Frauen Opfer eines Feminizids. Wir sprechen von „Feminizid“ und nicht von „Femizid“, da diese Morde vermeidbar gewesen wären, wenn Staat und Gesellschaft diese Frauen besser geschützt hätten, und den nie endenden Schmerz der Töchter, Söhne, Mütter, Väter und sinstigen Angehörigen hätte es gar nicht erst gegeben. Die Diskrepanz zwischen unseren Daten zu Frauenmorden und denen des Innenministeriums verweist auf die Nachlässigkeit der Behörden. Während das Innenministerium nur 16 Fälle verzeichnet, hat unsere Beobachtungsstelle in diesem Jahr 25 Feminizide erfasst. Im Rahmen der organisierten Kriminalität werden Feminizide oft als „Abrechnungen“ gewertet, weitere Morde an Frauen verschwinden in der Kategorie der ungeklärten Fälle. Eine wirksame Politik braucht jedoch verlässliche Daten. Genau zu zählen, nach einheitlichen Kriterien zu erfassen und jeden Todesfall als das anzuerkennen, was er ist, bedeutet, die zu würdigen, die nicht mehr bei uns sind, das sind wir ihren Familien schuldig. Und es wäre ein erster Schritt zur Prävention.

Die Fragen

Prävention ist das große Manko der öffentlichen Politik. Sie kann nur auf der Grundlage von Fakten entstehen, aber die fehlen häufig oder werden ignoriert. Prävention wird als individuelles Lösungspakt gedacht und die Verantwortung den Frauen zugeschoben. Wann hören wir endlich auf, uns nur damit herumzuschlagen und es mit minimalen Maßnahmen zu probieren, statt gemeinsam mit Männern effektive Programme einzusetzen?

– Wann wird es ein Hilfs- und Betreuungssystem geben, das sich nicht auf häusliche Gewalt beschränkt, sondern alle Formen von Gewalt berücksichtigt?

– Wann wird Gewalt an Frauen in den Bildungseinrichtungen systematisch thematisiert?

– Wo bleiben die großangelegten Kampagnen mit angemessenen Mitteln (fiktionale Darstellungen etc.), die auf eine Geschlechtergleichstellung hinarbeiten?

– Warum steht die Einrichtung für Gleichstellungsfragen auf einer der niedrigsten Hierarchiestufen in der Region?

Und die allerwichtigste Frage: Wann werden die Entscheidungsträger endlich Einfühlungsvermögen gegenüber betroffene Frauen, Kinder und Jugendlichen zeigen und ihrem Schutz, ihrer Betreuung und der Gewaltprävention Priorität einräumen?

Wir wollen nicht die Fortschritte der letzten Jahrzehnten unter den Tisch fallen lassen, aber es gibt noch so viel zu tun! Am 25.11. gedenken wir der vielen Frauen, die die Gewalt dieses Systems selbst erlebt haben – verkörpert durch die Schwestern Mirabal. Als Feministin bewahre ich mir die Hoffnung auf eine Zukunft, in der unsere Rechte verwirklicht werden.

Teresa Herrera Sormano hat einen Doktor in der Sozialwissenschaften und ist Mitglied des Netzwerks gegen häusliche und sexuelle Gewalt in Uruguay und Koordinatorin des Lehrstuhls für Gender und Generation an der Universität CLAEH, Lateinamerikanisches Zentrum für Humanökonomie.

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