(Buenos Aires, 22. September 2017, Rebelión).- Rita Segato ist promovierte Anthropologin und Forscherin. Sie hat zu Vergewaltigung geforscht und unzählige Arbeiten verfasst; sie wirkte als Sachverständige an dem historischen Prozess in Guatemala mit, in dem Angehörige der Armee erstmals wegen sexueller Gewalt und Versklavung von Frauen der Q’eqchi-Ethnie verurteilt wurden, und sie wurde nach Ciudad Juárez eingeladen, um über ihre Deutung der Hintergründe der extrem hohen Anzahl von Morden an Frauen in der nordmexikanischen Stadt zu sprechen. Nach Ansicht Segatos ist die tödliche Gewalt gegen Frauen ein Phänomen, das über die Geschlechtergrenzen hinausgeht. Als gesellschaftliches Symptom ist ihr eine „Pädagogik der Grausamkeit“ vorgelagert, die Mitgefühl, Empathie, Bindungen sowie lokale und gemeinschaftliche Verwurzelung (all jene Elemente, die die Entfaltung des „Raubkapitalismus“ behindern) zerstört und zunichtemacht. Die Grausamkeit am Körper von Frauen*, homophobe oder transfeindliche Verbrechen eingeschlossen, steht somit für die „Disziplinierung, die patriarchale Kräfte all jenen auferlegt, die an den Rändern dieser Politik leben; es sind die Verbrechen des modernen, hochintensiven kolonialen Patriarchats gegen alles Destabilisierende“. Die verletzten Körper werden zu Plakatwänden, auf denen der patriarchale Kapitalismus der Gesellschaft seine abschreckende Botschaft aufzwingt. Das Interview wurde vor neun Jahren geführt und hat bis heute nichts an seiner Aktualität verloren, denn noch ist nichts erledigt.

— Die Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt nehmen in besorgniserregender Weise zu. Könntest du vor dem Hintergrund der steigenden Zahlen näher auf deine These eingehen, dass tödliche Gewalt gegen Frauen ein Symptom der Gesellschaft ist?

— Geschlechterungleichheit und die Kontrolle über den Körper der Frau begleiten die Geschichte der Menschheit. Andere Feministinnen sind da anderer Meinung, aber so sehe ich das. Und leider wird das, was ich als „positives Vorurteil“ in Bezug auf die Moderne bezeichne, durch die Fakten nicht bestätigt. Es ist nicht so, dass die Menschheit die Ungleichheit überwindet, im Gegenteil: Die Zahlen steigen. Wir müssen also die kontextuellen und historischen Umstände verstehen. Eine der Schwierigkeiten des feministischen Denkens besteht darin, zu glauben, das Problem der geschlechtsspezifischen Gewalt sei ein Problem zwischen Männern und Frauen. Und in manchen Fällen sogar zwischen einem bestimmten Mann und einer bestimmten Frau. Ich glaube jedoch, dass es ein Symptom der Geschichte ist, der Veränderungen, die die Gesellschaft durchläuft. Und hier bringe ich das Thema Prekarität ins Spiel: Das Leben ist ungemein prekär geworden, der Mann kann nicht mehr stark und mächtig sein, wie es das Männlichkeitsgebot vorschreibt; er hat große Schwierigkeiten, dieser Rolle gerecht zu werden. Das hat nichts mit weiblicher Emanzipation zu tun, denn oft heißt es ja, die Frauen seien emanzipierter und die Männer dadurch geschwächter, und deshalb wären sie so … Aber nein. Was Männer schwächt, was sie in eine prekäre Lage bringt und sie zu machtlosen Subjekten macht, ist der Mangel an Arbeitsplätzen, die Unsicherheit im Arbeitsverhältnis, falls sie überhaupt einen Arbeitsplatz haben, die Prekarität aller Bindungen, die Entwurzelung aus dem gemeinschaftlichen, familiären und lokalen Umfeld… Kurz gesagt: Die Welt entwickelt sich in einer Weise, die sie nicht kontrollieren können, und bringt sie in eine prekären Lage – jedoch nicht als Folge der Emanzipation der Frauen, sondern als Folge der Prekarisierung des Lebens, der Wirtschaft, der Tatsache, dass sie sich nicht weiterbilden, nicht mehr lesen und keinen Zugang zu verschiedenen Formen des Wohlbefindens haben. Das weist auch in die Richtung einer weiteren These, die ich immer wieder vertrete: dass es auch unter Männern Aggressionen gibt, die ich als geschlechtsspezifische Gewalt bezeichnen würde. Ich behaupte, dass Männer die ersten Opfer des Männlichkeitsdiktats sind. Nicht, dass sie Opfer von Frauen sind, das möchte ich ganz klarstellen, da ich in diesem Punkt oft falsch verstanden wurde. Sie sind Opfer eines Männlichkeitsdiktats und einer hierarchischen Struktur, der Struktur der Männlichkeit. Sie sind Opfer anderer Männer, nicht der Frauen. Und das möchte ich ebenfalls klarstellen: Es ist nicht so, dass der Mann machtlos geworden ist, weil die Frauen an Macht gewonnen haben, sondern weil das Leben unsicher geworden ist und ihn handlungsunfähig macht.

— Viele Frauen nehmen Männergewalt als etwas Normales hin. Warum?

— In Spanien zum Beispiel waren im Rahmen der ersten Kampagnen für Frauenrechte die Folgen von Misshandlung im Fernsehen zu sehen, das war sehr eindringlich und hatte große Wirkung. Die Feststellung, dass häusliche Gewalt ein Verbrechen ist, war meiner Meinung nach der größte Fortschritt des Frauenrechtsübereinkommens CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), das heißt, etwas, das immer Usus war, wird zum Verbrechen erklärt. Es ist gar nicht einfach, diesen Schritt zu gehen, vor allem nicht im Rechtsbereich, denn das Recht ist so etwas wie die Heiligsprechung, die Absegnung dessen, was bis dato immer einfach getan wurde. Aber nun kommt die CEDAW und sagt: Verbrechen, das heißt, kein Usus und folglich keine Absegnung. Im Fall der häuslichen Gewalt, der Vergewaltigung im häuslichen Umfeld, hat man sich daran gemacht, das Verständnis zu ändern und erklären, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Was uns nun einen Anhaltspunkt, einen Einblick gibt, um dieses gesamte Thema besser zu verstehen, ist die Tatsache, dass der Mord an einer Frau noch nie etwas Natürliches war, weder heute noch früher noch jemals, und das Dilemma des Rechts und des Staats ist, dass es ihnen nicht gelingt, die Zahlen zu senken. Denn tatsächlich nehmen die Frauenmorde immer weiter zu – es ist ein regelrechter Völkermord an Frauen, den wir in vielfältiger Form erleben. Das wissen wir, weil es bereits seit mehr als zehn Jahren Statistiken in den meisten Ländern gibt. Zudem stützen die Zahlen aus dem rechtlichen und forensischen Bereich diese Aussage.

— Du betrachtest Vergewaltigung als einen Akt der Disziplinierung, ein Verbrechen, bei dem es um Macht geht. Um was geht es dem Täter denn genau?

—Das ist ziemlich komplex, und der Gesellschaft fällt es sehr schwer zu verstehen, worauf ich hinauswill. Viele Menschen mit mit einer bewussten moralischen Grundhaltung lehnen Sexualstraftaten und betrachten den Täter als abnorm, kriminell, unmoralisch. Er ist der Sündenbock, dem man all’ das Schlechte zuschreibt, wovon man selbst sich komplett abgrenzt. Viele Männer würden sagen: „Ich bin nicht so.“ Und das möchte ich in Frage stellen. Ich glaube, dass der Übergriff, das Verbrechen, eine Extremform ist, eine Handlung, der viele für sich unbedeutende Handlungen im Alltag vorausgegangen sind, die zwar Aggressionen darstellen, aber keine Verbrechen. Sie sind der Nährboden für diese letzte Stufe der Aggression, die wir Verbrechen nennen, die, wenn die Gesellschaft nicht so wäre, wie sie ist, jedoch niemals ausgeübt würde, außer vielleicht von Psychopathen. Aber die meisten Übergriffe auf Frauen werden nicht von Psychopathen begangen, sondern von Menschen in einer Gesellschaft, die auf tausendfache Weise geschlechtsspezifische Aggression praktiziert, die nicht als Straftaten eingestuft werden kann. Es geht mir also nicht um Antipunitismus im klassischen Sinne, darum, dass nicht bestraft oder verurteilt werden sollte. Natürlich soll es Gesetze und Urteile geben, doch in der Praxis gibt es sie kaum. Überall auf der ganzen Welt, besonders aber in Lateinamerika, wird von allen geschlechtsspezifischen und sonstigen Angriffen auf das Leben nur ein verschwindend geringer Anteil tatsächlich vor Gericht geahndet. Die Wirksamkeit von Recht ist fiktiv, es ist ein Glaubenssystem: Wir glauben, dass Recht zu einer Verurteilung führt. Natürlich brauchen wir das Recht, das Rechtssystem, das faire Verfahren und die Bestrafung. Doch Bestrafung und Urteil werden das Problem nicht lösen, denn das beginnt ganz unten bei dieser Vielzahl von Aggressionen, die keine Straftaten sind, aber die Normalität des Übergriffs prägen. Ohne den Nährboden würde niemand diesen Weg einschlagen.

—Und warum schlagen manche Männer diesen Weg ein und andere nicht? Denn wenn es ein gesellschaftliches Problem ist, würde es dann nicht alle gleichermaßen betreffen?

—Na ja, weil wir alle verschieden sind … darauf kann ich dir keine Antwort geben. Was ich dir jedoch versichern kann, ist, dass die Zahlen viel niedriger wären, wenn wir an der Basis ansetzen würden, also bei den Gewohnheiten, den gängigen Praktiken. Ich spreche auch nicht von einer Vergewaltigungskultur, wie man häufig hört, vor allem in Brasilien. Das ist in Ordnung, aber Vorsicht vor der „Kulturalisierung“, denn der Kulturalismus verleiht diesen Themen einen Rahmen der „Normalität“, der Gewohnheit, so wie es beispielsweise beim Rassismus der Fall ist. Ich finde solche Formulierungen gefährlich, weil sie letztendlich zur Verfestigung von Strukturen führen.

—Wenn Vergewaltigung ein Machtverbrechen ist, das der Disziplinierung dient – gilt das auch für den Missbrauch an Kindern? Die Täter sind überwiegend Familienmitglieder oder Personen aus dem engsten Umfeld. Kann man den genauso interpretieren, oder ist die Analyse eine andere?

—Ich glaube, die Analyse ist eine andere, denn hier kommt die Libido in einer Weise ins Spiel, wie ich sie bei Vergewaltigungen von Frauen nicht für gegeben halte. Ich habe mich mit diesem Thema nicht intensiv beschäftigt, aber was ich dazu sagen kann, ist, dass Täter im eigenen Zuhause tun, was sie tun, weil sie es können. Eine Vorstellung von Vaterschaft geht auf eine sehr alte Genealogie zurück, nämlich den pater familias analog zum römischen Recht – anders als heute, wo Vaterschaft vor allem als elterliche Beziehung verstanden wird. Der pater familias war der Eigentümer der Frau, der Kinder und der Sklaven, die alle auf einer Stufe standen. Das ist zwar heute nicht mehr so, aber in der Genealogie der Familie, wie wir sie verstehen, besteht die Idee weiter… nicht in der indigenen Familie, aber in der westlichen hat sich die Vorstellung vom Eigentumsrecht des Vaters gehalten. Das ist immer noch sehr deutlich zu erkennen. Einige meiner Studierenden forschen zu diesem Thema. Da gab es zum Beispiel den Fall eines evangelikalen Pastors, der alle seine Töchter vergewaltigt hat. Die Untersuchung ergab, dass der Mann sich für den Eigentümer dieser Körper hielt. Das ist zwar so nicht mehr im Gesetz verankert, aber es gibt sehr wohl den gesellschaftlichen Umgang. Auch der Vergewaltiger muss zeigen, dass er Eigentümer ist und die Kontrolle über die Körper hat. Der häusliche Vergewaltiger ist also jemand, der sich Zugang zu diesen Körpern verschafft, weil er denkt, dass sie ihm gehören. Und der Straßenvergewaltiger ist jemand, der den anderen, seinen Kumpels, beweisen muss, dass er dazu fähig ist. Es sind Varianten desselben Phänomens, nämlich des männlichen Besitzanspruchs als Inhaber von Macht und Herr über das Leben.

—Kann sich ein Vergewaltiger deiner Erfahrung nach irgendwie rehabilitieren, durch eine Haftstrafe oder eine Therapie?

—Ich habe noch nie eine echte Aufarbeitung gesehen; wir können das nicht wissen, weil die Arbeit, die wir in der Gesellschaft leisten müssen – nämlich zuerst verstehen und dann reflektieren –, nie geleistet wurde. Erst wenn die Arbeit erledigt ist, die im Strafvollzug noch aussteht, können wir diesen Punkt erreichen. Es gibt nicht genügend Anhaltspunkte. Ich spreche hier nicht von Psychopathen. Denn anders als die Zeitungen behaupten, werden die meisten sexuellen Übergriffe nicht von Psychopathen begangen. Die meisten Täter sind Männer, die unbedingt beweisen wollen, dass sie Männer sind. Wenn man nicht versteht, welche Rolle Gewalt an Frauen in der heutigen Welt spielt, werden wir keine Lösungen finden. Es gibt noch so viele Themen, die offen sind… zum Beispiel die Rolle der Medien, die Gewalt gegen Frauen bis zum Überdruss öffentlich zur Schau stellen, Frauen in Vorabendsendungen und Unterhaltungsprogrammen zwischen Gottesdienst und Mittagessen viktimisieren, morbide Details bis zum Überdruss wiederholen und so als „ideologischer Arm der Strategie der Grausamkeit“ fungieren… Da sind noch so viele andere Themen. Wir reden beim nächsten Mal weiter.

Das Exklusivinterview mit Rita Segato führte die Zeitschrift Conclusión.

„Häusliche Gewalt zur Straftat zu erklären war ein Riesenfortschritt“ von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.