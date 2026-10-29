onda Nachrichten 654

In jedem onda-info bringen wir eine Nachrichtenübersicht von onda-Autor*innen und aus der poonal-Redaktion. Unser Nachrichtenüberblick widmet sich dieses Mal dem Wahlsieg Lula da Silvas in Brasilien, Ankündigungen von El Salvadors Präsident Bukele, möglicherweise die Hälfte der Zehntausenden Inhaftierten im Land zu entlassen, den Protesten in Kolumbien gegen die rechtsextreme Regierung von Präsident De la Espriella, einer geplanten Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden aus den USA und Uruguay, sowie Waldbränden in Kolumbien.

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