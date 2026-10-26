Überraschendes Comeback: Wie Lula die Wahl drehte

Lulas Wahlsieg in Brasilien
Präsident Lula da Silva wurde wiedergewählt. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Überraschung in Brasilien, sagen die einen, Sensation die anderen. In der ersten Runde lag Präsident Lula da Silva noch hinten – und noch nie hat in der Stichwahl der nach der ersten Runde zurückliegende Kandidat gewinnen können. Nun hat aber Lula die Wahl gewonnen, mit knapp 52% vor Flavio Bolsonaro, dem Sohn des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Im Interview sprechen wir mit Andreas Behn, dem Leiter des Brasilien Büros der Rosa Luxemburg Stiftung, über die Gründe von Lulas Wahlsieg, über seine Gestaltungsmöglichkeiten in den nächsten vier Jahren, über mögliche Reaktionen des rechtsextremen Lagers und über die Signalwirkung des Wahlsieges der Linken für Lateinamerika. Bei poonal findet ihr die Textversion dieses Interviews.

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