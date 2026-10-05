Lula und Flávio Bolsonaro gehen in die Stichwahl

(Brasilia, 4. Oktober 2026, Brasil de Fato ).- Am 25. Oktober wird es eine Stichwahl zwischen dem Amtsinhaber und dem Senator des Partido Liberal (PL) geben. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (Arbeiterpartei (PT)) und Senator Flávio Bolsonaro werden entsprechend den Daten des Obersten Wahlgerichts (TSE) in einem zweiten Wahlgang für das Amt des Präsidenten der Republik gegeneinander antreten. Nach Auszählung von 98,72 Prozent der Wahlurnen hat Flávio Bolsonaro 47,25 Prozent der gültigen Stimmen erhalten, während auf den aktuellen Präsident 44,9 Prozent entfallen, was rechnerisch eine erneute Wahl bedeutet. Weil keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erreicht hat (mehr als 50 Prozent) und sie nicht von den übrigen Kandidaten übertroffen wurden, wird am 25. Oktober ein zweiter Wahlgang stattfinden.

Die Zwischenergebnisse der offiziellen Auszählung ergaben folgende Zahlen:

Flávio Bolsonaro (PL): 47,25 Prozent

Lula (PT): 44,90 Prozent

Augusto Cury (Avante): 2,90 Prozent

Renan Santos (Missão): 2,26 Prozent

Ronaldo Caiado (PSD): 2,20 Prozent

Die übrigen sieben Kandidaten kamen auf jeweils unter 0,5 Prozent. 1,84 Prozent der Wähler*innen enthielten sich und 2,93 Prozent der Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,92 Prozent.

Werdegang von Lula

Luiz Inácio Lula da Silva wurde vor 80 Jahren in Caetés im brasilianischen Bundestaat Pernambuco geboren. Er ist ehemaliger Anführer der Metallarbeiter der ABC Paulista, einem Industriezentrum in der Metropolregion São Paulo, und war in den 1970er Jahren Leiter der Metallarbeitergewerkschaft von São Bernardo do Campo und Diadema. In dieser Zeit führte er Streiks der Arbeiter*innen gegen die Militärdiktatur an. Er war 1980 Mitbegründer der Arbeiterpartei (PT) und war 1983 an der Gründung des gewerkschaftlichen Dachverbands Central Única dos Trabalhadores (CUT) beteiligt. Zwischen 1987 und 1991 war er Abgeordneter der verfassungsgebenden Bundesversammlung und kandidierte sechsmal für das Amt des Präsidenten (1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2022), wobei er 2002 gewählt und 2006 wiedergewählt wurde. 2022 gewann er seine dritte Amtszeit als Präsident. Im Wahlkampf 2026 strebt er die Wiederwahl für die vierte Amtszeit im Präsidentenpalast an.

Werdegang von Flávio Bolsonaro

Der 45-jährige Flávio Nantes Bolsonaro wurde in Resende im Bundesstaat Rio de Janeiro geboren. Er hat einen Abschluss in Jura und begann seine politische Laufbahn 2002, als er zum Abgeordneten des Bundesstaates Rio de Janeiro gewählt wurde. Dieses Amt in der Gesetzgebenden Versammlung des Bundestaates Rio de Janeiro (Alerj) hatte er über vier aufeinanderfolgende Legislaturperioden inne. Bei den Wahlen von 2018 wurde er zum Senator für den Bundesstaat Rio de Janeiro gewählt. Er ist Sohn des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro (PL) und setzt sich für die Agenden des konservativen Lagers im Bundessenat ein. Bei den Wahlen von 2026 kandidierte er als Spitzenkandidat der Partido Liberal (PL) für das Amt des Präsidenten.

Übersetzung: Christa Röpstorff

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