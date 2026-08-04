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onda-info 648: El Salvador Landraub KaffeeHier ist das onda-info, durch das euch diesmal Markus führt, herzlich willkommen!

Die Kaffeeanbaugebiete von El Salvador werden zunehmend zu Immobilienspekulationsobjekten gemacht. Der Ausnahmezustand, den die Regierung von Nayib Bukele schon vor mittlerweile mehr als vier Jahren ausgerufen hatte, hilft dabei ebenso wie die Abwicklung der Agrarreformgesetze aus den 1980er Jahren. Alte und neue Eliten, darunter viele ausländische Investor*innen, vertreiben mittlerweile im großen Stil die Landbevölkerung. Dazu hören wir einen Beitrag von Johanna Fuchs und Gibran Mena Aguilar.

Amazônia Vox stärkt amazonische Selbstrepräsentation durch dekolonialen, lösungsorientierten Journalismus. Die Plattform vernetzt Journalist:innen mit über 1.200 Mitgliedern der indigenen Gemeinschaften und Forscher*innen und bietet kostenfreie Kurse zu Klimajournalismus, Desinformation und Medienbildung. Gemeinsam mit Schulen fördert sie kritisches Denken und Selbstbewusstsein. Amazônia Vox steht für Kommunikation in, aus und für den Amazonas, die Vielfalt, Wissen und Würde lokaler Gemeinschaften sichtbar macht. Stephan Moore hat sich das angeschaut.

Nachrichten haben wir diesmal zum Internationalen Tag gegen Menschenhandel, zur gerade beendeten internationalen Aids-Konferenz in Rio de Janeiro, zu einem neuerlichen Fall von Gewalt gegen indigene Führungspersonen und ein Nachruf auf den gerade verstorbenen uruguayischen Gewerkschaftsaktivisten Nicolás Calacho.

Wir wünschen euch eine interessante halbe Stunde.

CC BY-SA 4.0 onda-info 648 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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