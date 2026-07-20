Hallo und willkommen zum onda-info 647. Der Sommer hat jetzt auch das Onda-Team eingeholt. Der See, ein Festival oder die Urlaubsreise in die Ferien rufen. Ein onda-info bekommt Ihr trotzdem auf die Ohren und zwar eins mit einem etwas längeren Beitrag.

In ihrem Podcast „Ohren auf Lateinamerika“ gehen die Kolleg*innen vom FDCL der Frage nach, was passiert, wenn linke Bewegungen an die Regierung kommen und und zwar an den Beispielen Chile und Kolumbien. Nach den Protesten um das Jahr 2020 lösten in beiden Ländern linke Präsidenten und Abgeordnete die rechten Regierungen ab. Was denken Aktivist*innen aus dieser Zeit heute? Dazu äußern sich der Umweltaktivist Rodrigo Mundaca und der Fotograf Jahrfrann Arango. Sie erzählen, was für sie der Marsch durch die Institutionen bedeutet und wo die Linke in beiden Ländern derzeit steht. Eingeordnet werden ihre Erzählungen von der Politikwissenschaftlerin Bettina Schorr. Da der Beitrag vor einem guten halben Jahr erschien, geht er noch nicht auf die für die Linken verlorenen Wahlen in Chile und Kolumbien ein.

Doch zu Beginn noch die Nachrichten von poonal.

Eine spannende halbe Stunde wünscht Knut im Namen der ondistas.

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