Hallo und herzlich willkommen zum onda-info 574.

Am 26. September jährte sich zum neunten Mal der Tag, an dem in der mexikanischen Kleinstadt Iguala 43 Studenten des Lehrerseminars in Ayotzinapa gewaltsam verschwunden gelassen wurden. Wir informieren darüber, welche neuen Entwicklung es im Fall Ayotzinapa gibt und warum in Mexiko tausende aus Anlass des Jahrestages auf die Straße gegangen sind.

Seit Dezember 2022 sind in Peru bei Protesten gegen die Machtübernahme durch Dina Boluarte mehr als 70 Menschen getötet worden. Hunderte wurden durch Polizeigewalt verletzt. Auch internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und Human Rights Watch prangern die Kriminalisierung von Demonstrierenden und die Verletzung der Menschenrechte im Peru an. Von der Gewalt besonders betroffen sind Aktivist*innen, Bäuer*innen und indigene Gemeinden. Pedro Mo und Daniela sind zwei Künstler*innen deren Projekte sich für die Stärkung von Gemeinschaften durch Kunst einsetzen. Wir sprachen mit Ihnen über die Repression, die sie erlebt haben. Ihr hört die deutsche Übersetzung eines spanischen Beitrags von Radio Matraca.

Seit dem Jahr 2018 begleiten wir in Kooperation mit dem ICJA Freiwilligenaustausch weltweit junge Menschen während ihres Auslandsaufenthalts. Deutsche Freiwillige in Lateinamerika und lateinamerikanische in Deutschland können dabei in journalistische Arbeit hinein schnuppern und über ihre Erfahrungen berichten. In der aktuellen Folge des Ausgetauscht-Podcasts geht es um das Thema Lieferketten. Welche Produkte kommen aus den Zielländern der Freiwilligen? Und was wäre nötig, um Fairness auf die Kette zu kriegen?

Doch zuvor noch ein Veranstaltungstipp, nicht nur für Fussball-Begeisterte.

Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der ondistas.