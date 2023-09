16 Ausgetauscht | Intercambio: Fairness auf die Kette kriegen

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

„Wir sind auf der Burg Ludwigstein auf einem Vorbreitungsseminar für den Freiwilligendienst und machen eine Umfrage zum Thema Lieferketten“.. So steigen wir ein in unsere neue Folge Ausgetauscht/Intercambio zu dem Thema, wie der unüberschaubare, von Profitmaximierung gekennzeichnete Weltmarkt heute funktioniert. Wer gewinnt dabei und wer verliert? Welche Produkte kommen aus den Zielländern der Freiwilligen? Und was wäre nötig, um auf dem Weltmarkt Fairness auf die Kette zu kriegen?