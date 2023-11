Hingucker – Kultur und Medien

Immer weniger Menschen sind an Nachrichten interessiert, die Rolle der Medien steht immer stärker in der Kritik. Der Hingucker zu unserem Schwerpunktthema „Kultur und Medien“ zeigt, dass nur ein lösungsorientierter Journalismus eine Brücke zwischen den Betroffenen und dem Publikum schlagen kann. Auch in Lateinamerika verfolgen alternative Medien diesen konstruktiven Ansatz. Guckt mal rein!

Und hier findest du weiterführende Links zu lösungsorientiertem Journalismus in Lateinamerika:

#cambialahistoria / www.cambialahistoria.info/edicion-2023 – DW Akademie/Alharaca, setzt sich für

eine konstruktive Berichterstattung über geschlechtsspezifische Gewalt in El Salvador ein.

#ninasnomadres / www.ninasnomadres.org – LJ zu Ursachen und Folgen der erzwungenen Mutterschaft als Folge des sexuellen Missbrauchs von Mädchen in Lateinamerika und der Karibik.



www.redaccion.com.ar – Projekt das in Argentinien einen “menschlichen Journalismus” durch partizipative journalistische Methoden betreibt, um einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben.