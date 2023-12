Hingucker – Umwelt und Wirtschaft

In diesem Hingucker in der Rubrik „Umwelt und Writschaft“ stellen wir euch unsere NPLA-Klimakarte vor. In dieser interaktiven Karte versammeln wir grundlegende Informationen und kontinuierlich neue Meldungen zu den Auswirkungen der Klimakrise in den Ländern Lateinamerikas, sowie Beiträge mit lokalen Stimmen und Initiativen zum Thema. Knut Hildebrand stellt euch unser Projekt im Hingucker vor.