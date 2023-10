Junge Indigene gegen die Klimakrise

Mitzy Cortés ist eine junge Klimaaktivistin aus dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Sie ist Teil des indigenen Netzwerks „Red de Futuros Indigenas“ sowie der Kampagne „Milpamérica Resiste“. Damit will sie verschiedene Widerstandsformen zur Verteidigung indigener Gebiete mit dem Kampf gegen den Klimawandel verbinden und so um ihre Zukunft kämpfen.Wir haben sie in Berlin getroffen.