Feministische Kampfansage an Milei

(Buenos Aires, 02. März 2024, redeco).- Im Vorfeld des 8. März (8M), des Internationalen Tags der Frauen der Arbeiterklasse, haben die Frauen aus Lateinamerika (Mujeres de la Matria Latinoamericana, Mumalá) zusammen mit LGBTIQ+-Initiativen ein Dokument veröffentlicht, das die Auswirkungen der Politik des rechtspopulistischen argentinischen Präsidenten Javier Milei und der Vizepräsidentin Victoria Villarruel auf Frauen und queere Menschen in den argentinischen Provinzen nach fast 100-tägiger Amtszeit beschreibt: Nahrungsmittelknappheit, der Abbau von Hilfs- und Unterstützungsprogrammen für Frauen und LSBTQ+ in Gewaltsituationen, die Streichung von Geldern für Gesundheitsversorgung einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, das hohe Arbeitspensum, die Verarmung der Haushalte aufgrund der Inflation, die Deregulierung und die Abschaffung der Subventionen für die Tarife der Grundversorgung sind laut Mumalá einige der konkreten Auswirkungen der staatlichen Anpassungs- und Rückzugstendenzen, die von der derzeitigen Regierung festgelegt wurden.

Hier der vollständige Aufruf:

Am 8. März jährt sich der 90. Tag der Regierung von Javier Milei und Victoria Villarruel. Sie haben in kürzester Zeit bewiesen, dass ihr Hass nicht der „politischen Kaste“ gilt, sondern dem Volk, den Arbeiter*innen, den Rentenempfänger*innen, den Studierenden, Wissenschaftler*innen, Kulturschaffenden und insbesondere den Frauen und Non-Binären. Die nationale Regierung negiert Fragen der Identität ebenso wie die Ungleichheiten, Missstände und Geschlechtergewalt, obwohl allein in den ersten zwei Monaten des Jahres bereits 55 Femizide registriert wurden. Die feministische Bewegung hat trotz erheblicher Defizite dafür gekämpft, Forderungen in den Fokus zu rücken und eine gleichberechtigtere Realität frei von patriarchaler Gewalt zu schaffen. Die rückwärtsgewandten und menschenfeindlichen Maßnahmen dieser Regierung jedoch folgen einer Agenda, die der öffentlichen Politik die finanzielle Unterstützung entzieht und sie behindert, wo sie kann. Dabei setzt sie auf ein Wirtschaftsprogramms, das auf Anpassung und Rückzug des Staates basiert und die Bevölkerung, insbesondere Frauen und LGBTIQ+ im Stich lässt. Jede Initiative der argentinischen Regierung, die der zivilgesellschaftlichen Politik Werkzeuge, Optionen und Möglichkeiten nimmt, fördert und potenziert die Gewalt.

– Es wurde das Ministerium abgeschafft, das für Chancengleichheit und die Anwendung der Gesetze über den integralen Schutz zur Verhütung, Bestrafung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen in zwischenmenschlichen Beziehungen zuständig war. Dazu zählen unter anderem Ley Brisa und Ley Micaela, das Gesetz über die Geschlechtsidentität und andere Gesetze. Ley Brisa gewährt Kindern und Jugendlichen, die Opfer von familiärer oder geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind, das Recht auf eine monatliche Zahlung und auf Gesundheitsversorgung. Ley Micaela besagt, dass alle Personen, die im öffentlichen Dienst auf allen Ebenen und Hierarchien der Exekutive, Legislative und Judikative der argentinischen Republik tätig sind, eine obligatorische Schulung zum Thema Gender und Gewalt gegen Frauen absolvieren müssen.

– Die Programme zur wirtschaftlichen Unterstützung von Frauen, die geschlechtsspezifische Gewalt erlitten haben, wurden eingestellt, ebenso Subventionen für Organisationen, die Betroffene begleiten.

– Die Gelder für Sozialprogramme wurden eingefroren.

– Gemeinschaftskantinen und Suppenküchen werden keine Lebensmittel mehr zur Verfügung gestellt.

– Die Arbeit der Hotline zur Vorbeugung und Unterstützung in Fällen von geschlechtsspezifischer Gewalt ist gefährdet.

– Die Gesundheitspolitik wurde heruntergefahren und sowohl das Gesundheitsministerium als auch das Nationale Sekretariat für Kinder, Jugendliche und Familie in seiner Arbeit beschränkt. Letzteres kümmerte sich um die umfassende Gesundheitsfürsorge und insbesondere um die Anwendung des Rechts auf freie Abtreibung, die prä- und postnatale Familienbetreuung sowie die wirtschaftliche Entschädigung von Kindern von Femizidopfern.

– Das Nationale Institut gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus (INADI) wurde aufgelöst.

– Die Verwendung einer inklusiven Sprache in der öffentlichen Verwaltung wurde „untersagt“ und die Belange von Frauen und queeren Menschen und die Genderperspektive bei der Gestaltung und Umsetzung der öffentlichen Politik unsichtbar gemacht.

– Die Abschaffung des Abtreibungsgesetzes, des Gesetzes zur allgemeinen Sexualerziehung und des Gesetzes zur Geschlechterparität wurden bereits angedroht.

– Seit dem Inkrafttreten des Dekrets der Notwendigkeit und Dringlichkeit (DNU), das mehr als 300 Maßnahmen zur Deregulierung der Wirtschaft umfasst und auf die Geschäftsfreunde von Milei zugeschnitten sind, leiden Frauen und queere Menschen unter der Deregulierung und damit unter dem übermäßigen Anstieg der Mieten und der Kosten für Basisdienstleistungen wie Strom, Wasser, Gas, Verkehr, Vorauszahlungen und Sozialversicherung.

– Der Haushaltsüberschuss wurde durch die Anpassung der Renten, eines der schwächsten Sektoren, sowie durch die Streichung von Subventionen, Fonds und Zuweisungen an die Provinzen finanziert, was sich unmittelbar auf das Bildungs-, Gesundheits- und Verkehrswesen in den Provinzen auswirkt.

– Journalistinnen und Künstlerinnen wurden aufgrund politischer Differenzen und ihres Geschlechts selektiv angegriffen.

– Mit ihrer repressiven Gangart geht die Ministerin für innere Sicherheit, Patricia Bullrich, gegen Bürger*innen und Medien vor, die sich nicht den Machthabern beugen, und versucht, diese zu schikanieren, zu disziplinieren, zu inhaftieren und zum Schweigen zu bringen.

– Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Milei stärkt die intimen Beziehungen zum Internationalen Währungsfonds, die der ehemalige Präsident Mauricio Macri begonnen hat, indem er sein historisches Konzept der Anpassung und Aufgabe unserer Souveränität konsequent befolgt. In diesen fast 100 Tagen der Regierung haben sich die Wirtschaftsindikatoren verschlechtert, die Armut, das Elend und die Arbeitslosigkeit sind gestiegen, aber vor allem betrifft es unseren Alltag, unsere Pflegeaufgaben und die Führung unserer Haushalte. Aufgrund der Ungewissheit und der täglichen Flut von schlechten Nachrichten ist unsere psychische Gesundheit beeinträchtigt, da wir unsere Ausgaben nicht mehr planen können. Unsere Ernährungssicherheit ist gefährdet, Tausende von Gemeinschaftsküchen hoffen vergeblich auf staatliche Unterstützung. Die enorme Inflation, Spekulation und Deregulierung betreffen vor allem Lebensmittel, aber auch Schulbedarf, Hygieneartikel, Kleidung, Mieten, Treibstoff usw. Unsere Löhne wurden gesenkt, und die Regierung verweigert uns auch die Möglichkeit, über unser Einkommen zu verhandeln und es an die Inflation anzupassen.

Die Maßnahmen bzw. Drohungen dieser Regierung richten sich konkret gegen die in Gesetzen, Verträgen und Konventionen verankerten Rechte, die teils sogar Verfassungsrang haben und in jahrzehntelangen Kämpfen erreicht wurden: Die Errungenschaften der feministischen und LGBTIQ+-Bewegung sollen zerschlagen werden, weil wir ihr stärkster Gegner sind; zugleich werden diskriminierende und gewalttätige Diskurse legitimiert, und diejenigen, die für ein souveränes, integratives Argentinien und ein würdiges Leben für alle kämpfen, sollen eingeschüchtert und diszipliniert werden.

Frauen, queere und non-binäre Menschen, Lesben, Bisexuelle, Transvestiten, Trans, No Binaries, Intersex +, Feministinnen, die sich dem Volk verbunden fühlen: Wir wurden im Herzen der Kämpfe geboren. Lasst uns gemeinsam für Rechte streiten, in Einheit und Vielfalt! Habt keine Angst zu kämpfen, sie werden uns nicht in die Knie zwingen. Wir kämpfen für ein feministisches und föderales Argentinien.

Mujeres de la Matria Latinoamericana und Libres y Diverses: Lasst uns gemeinsam für ein gerechtes, würdiges, solidarisches, integratives und vielfältiges Argentinien kämpfen – jeden Tag und in jedem Winkel unseres Landes. Mit seinen Angriffen auf die Provinzen beeinträchtigt Milei unser Leben:

In der Stadt Buenos Aires wirken sich die Inflation und der exorbitante Anstieg der Preise für Grundnahrungsmittel nicht nur auf die Qualität der Lebensmittel aus, die Überbelastung der Frauen beeinträchtigt auch die Familiendynamik. Die Suche nach preiswerten Produkten, nach Arbeit, nach Möglichkeiten, die Familie zu ernähren, jeden Tag aufs Neue, Gemeinschaftseinkäufe, Märkte abklappern usw., alles das bedeutet mehr Zeitaufwand und verbraucht Energien, die der Erziehungs-, Gemeinschafts-, Pflegeaktivitäten usw. entzogen werden. Queere Menschen, die grundsätzlich Probleme haben, eine Wohnung zu finden und zu halten, sind vom Sparkurs des DNU direkt betroffen: Dessen erste Maßnahme sieht die Aufhebung des Mietrechts vor, wodurch die Zahl der auf der Straße lebenden Menschen sich unweigerlich erhöhen wird. Zusätzlich müssen Transpersonen fürchten, dass Hormonbehandlungen unterbrochen werden.

In der Provinz Buenos Aires gab es bereits 14 Frauenmorde und 49 Mordversuche. Die Streichung der nationalen Programme sowie die Förderung von Geschlechterhasses und Queerfeindlichkeit führen zur Zunahme patriarchaler Gewalt. Die nationale Wirtschaftspolitik plant unter anderem die Abschaffung der Sozialhilfe, wodurch die Armut in der Bevölkerung künftig zunehmen wird.

In Córdoba wirken sich die Deregulierung und die Kürzungen des Staates vor allem auf die Preise für Lebensmittel, Medikamente und Transportmittel aus. Dass die Genderperspektive und die Menschenrechte im Allgemeinen in der öffentlichen Politik drastisch an Bedeutung verlieren, wird das bisher Erreichte gefährden oder gar zunichte machen. Ein Beispiel sind die Hilfsprogramme für die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt, die vor Monaten zum Stillstand gekommen sind. Hunger und Gewalt werden zunehmen.

In Corrientes, einer der ärmsten Provinzen der Region und des Landes, trifft die Anpassungspolitik gegenüber der Mittel- und Unterschicht Frauen und queere Menschen hart. Durch die Abschaffung des Frauenministeriums und des INADI gibt es keine Möglichkeiten mehr, sich bei geschlechtsspezifischer Gewalt zu wehren. Die drastische Wirtschaftsanpassung und die Kürzung der Warenlieferungen an die Suppenküchen führen dazu, dass etliche Frauen mit ihren Familien täglich ohne Nahrung dastehen.

In der nördlichen Region Chaco wurden seit Beginn dieses Jahres bereits vier Femizide registriert. Dass die Anpassungspolitik gefördert und die Programme zur Unterstützung der Gewaltopfer eingefroren wurden, hat dazu geführt dass die patriarchale Gewalt in ihrer extremsten Ausprägung aus dem Ruder läuft. Im Chaco ist die hohe Rate an Femiziden eine Folge der Verweigerungshaltung des Präsidentenduos in Bezug auf die Geschlechter- und Menschenrechte.

In Entre Ríos beklagen Frauen und queere Menschen, dass es in den Krankenhäusern und Grundversorgungszentren an Material für die sexuelle und (nicht) reproduktive Gesundheitspflege mangelt: Empfängnisverhütungsmittel und Medikamente zur Gewährleistung der freiwilligen Schwangerschaftsunterbrechung (IVE). Die Haushaltskürzungen sind beachtlich.

In Formosa hat die nationale Regierung 27.000 Menschen, darunter viele alleinstehende Frauen, die zugleich Familienvorstand sind, die Unterstützungsprogramme gestrichen. Im Gesundheitsbereich sind die Aussichten für diejenigen, die sich einer Hormonbehandlung unterzogen haben, ungewiss. Armut und Elend sind unter Frauen und queeren Personen weit verbreitet.

In Jujuy haben die Streichung der Subventionen für den Transport und die Streiks wegen der fehlenden Gehaltszahlungen an die Fahrer*innen der öffentlichen Verkehrsmittel sehr harte Auswirkungen. Diese Art des öffentlichen Personennahverkehrs ist das einzige Transportmittel, mit dem Frauen und andere Menschen an die Orte gelangen können, an denen sie arbeiten, studieren, pflegen oder nach besseren Preisen suchen müssen. Wie im Rest des Landes verunsichern die Preissteigerungen bei Dienstleistungen, Lebensmitteln usw. die Frauen und Queers noch mehr. Dass die Programme der Gleichstellungspolitik eingestellt wurden, beeinträchtigt den Alltag außerdem.

In La Rioja sind die Hausfrauen am stärksten von der Wirtschaftspolitik der Milei betroffen. Sie ändern ihre Arbeitsgewohnheiten und legen längere Strecken zu Fuß zurück, um die immer teuren Verkehrsmittel zu vermeiden. Mehrmals in der Woche reicht das Lebensmittelangebot gerade zum Überleben, Fleisch wird durch Innereien ersetzt. Die Unterstützungsprogramme für Frauen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, wurden vor acht Monaten eingestellt.

In Misiones sind die Frauen, die in der Volkswirtschaft, im Haushalt oder in der Pflege arbeiten, am stärksten von den wirtschaftlichen Maßnahmen dieser Regierung betroffen. Die Kürzung der Subventionen für Transport und Energie stellt eine große Herausforderung für die Arbeiterinnen dar. Sie müssen sich entscheiden, ob sie die Fahrpreise oder die Stromrechnung bezahlen oder sich einen Topf mit Lebensmitteln leisten können. Frauen und queere Menschen, die geschlechtsspezifische Gewalt erleben oder erlebt haben, verfügen seit August 2023 nicht mehr über konkrete Hilfen, wie z. B. das Programm Acompañar. Die Aussichten sind sehr düster, da die Verschärfung der Krise zu weiteren Gewaltausbrüchen führen wird.

In Mendoza hat sich die nationale Kürzung direkt auf den Anstieg der Fahrpreise im Nah- und Fernverkehr ausgewirkt. Die Nachfrage nach Lebensmitteln in Kantinen und Lokalen ist aufgrund der unaufhaltsamen Inflation der Grundnahrungsmittel angestiegen. Das Programm Acompañar für Frauen und LGBTI+, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind, nimmt keine neuen Klientinnen mehr auf, und für Familienangehörige der Opfer von Femiziden gibt es keine Begleitung seitens der nationalen Regierung. Seit dem Amtsantritt von Javier Milei hat die institutionelle, symbolische und mediale Gewalt stark zugenommen.

Die wirtschaftliche Situation von Frauen und queeren Personen in Neuquén ist nach dem Amtsantritt von Milei durch den Wegfall aller Unterstützungs- und Hilfsangebote für Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt stark beeinträchtigt. Im Jahr 2023 zählte Neuquén zu den Provinzen mit der höchsten Rate an Femiziden, was den Regierenden offenbar keine Sorgen bereitet.

In Salta wie auch in anderen Gebieten gibt es keine nationalen Mittel zur Stärkung der Provinzpolitik zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt. Auch hier hat das Programm Acompañar seit August 2023 keine neuen Klientinnen mehr aufgenommen, und es kommt zu Verzögerungen bei den Zahlungen an die Bezugsberechtigten. Die Streichung verschiedener Subventionen (Verkehr, Energie, nationale Vergünstigungen für Lehrkräfte) und andere Maßnahmen haben starke Auswirkungen auf die Einkommen der formellen und informellen Beschäftigten.

Auch in San Juan bereiten das Nahrungsmittelproblem, die Inflation, die Auswirkungen der Deregulierung und die Abschaffung der Subventionen für den Verkehr, die Tarife und die Dienstleistungen den Menschen die meisten Sorgen. Auch für Frauen und LGBTIQ+-Personen sind die Streichungen der Hilfszahlungen im täglichen Leben spürbar.

In San Luis haben die Anpassungspolitik von Milei und die Kürzungen bei den Sozialinvestitionen zu einem enormen Anstieg der Nachfrage nach Lebensmitteln in den Gemeinschaftsräumen der ärmsten Bevölkerungsschichten geführt. Die Gemeinschaftsküchen rufen zur Unterstützung auf, um bedürftige Familien mit Mittag- und Abendessen zu versorgen, schaffen es jedoch in der Regel nicht, den Bedarf komplett zu decken.

In Santa Cruz werden die Abschaffung der Gassubvention und die Tariferhöhung im April die Einkommen von Familien mit niedrigem Einkommen und Alleinerziehenden besonders hart treffen. Die von Javier Milei vorangetriebene Dollarisierung des Gaspreises ist ein sehr hoher Kostenpunkt: Im Winter können die Temperaturen auf bis zu -20 °C absinken.

In den großen städtischen Zentren von Santa Fe treibt die wirtschaftliche Situation, die durch die Maßnahmen der nationalen Regierung noch verschärft wird, immer mehr Frauen in die Kriminalität, die mit dem Drogenhandel verbunden ist. Die Zahl der Frauen, die sich in der Stadt Santa Fe prostituieren, ist im letzten Jahr exponentiell gestiegen. Die fehlende nationale öffentliche Genderpolitik sowie die enormen Anpassungen und die Inflation mit den daraus resultierenden Gehalts- und Einkommenskürzungen haben die historische Feminisierung der Armut verschärft. Das Programm Acompañar, das bisher immerhin eine kleine Unterstützung für Frauen und queere Menschen in Situationen geschlechtsspezifischer Gewalt anbieten konnte, nimmt seit September 2023 keine neuen Klientinnen mehr auf.

In Santiago del Estero erfordert die hohe Rate von Femiziden mehr und nicht weniger Investitionen in Präventions- und Hilfsmaßnahmen und in Beseitigung geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Lähmung der nationalen Programme und die fehlende Finanzierung der staatlichen Strukturen werden die Situation der Verwundbarkeit der Frauen und queeren Personen gegenüber patriarchaler Gewalt weiter verschärfen.

In Tucumán wurde das Leben von Frauen und queeren Menschen durch die Maßnahmen der nationalen Regierung stark beeinträchtigt, was sich vor allem in der Verteuerung von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs niederschlägt. Die Abschaffung der Verkehrsmittelbezuschussung führt zu höheren Fahrpreisen für Stadt- und Überlandbusse, die für Frauen und die LGBTIQ+-Gemeinschaft bei der täglichen Arbeit, Erziehung, Pflege und Haushaltsführung unerlässlich sind. Darüber hinaus gibt es in der nationalen Politik gegenüber Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt keine neuen Ergänzungen zu den wirtschaftlichen Unterstützungsprogrammen, auch nicht für Familienmitglieder von Opfern von Femizid.

Dies war eine sehr kurze Zusammenfassung der ersten und auffälligsten Auswirkungen der Maßnahmen der nationalen Regierung in einigen der argentinischen Provinzen, wo wir um die Menschenrechte von Frauen und LGBTIQ+ durchführen. Die Regierung hat beschlossen, jede kollektive Struktur zu zerstören, die sich gegen Ungerechtigkeit, Ungleichheiten und Gewalt einsetzt und die Gemeinschaft als Ganzes als auch insbesondere Frauen und queere Menschen unterstützt. Wir waren Protagonistinnen im Kampf um den Fortschritt und des Rechtssystems und des demokratischen Systems, was die konservativen, autoritären, anachronistischen und fundamentalistischen Machtbereiche offensichtlich als Bedrohung wahrgenommen haben. In der Überzeugung, dass der beste Weg zur Bekämpfung einer gewalttätigen und rechtsfeindlichen Regierung die Organisierung ist, kämpfen wir weiterhin für ein feministisches und föderales Land!

Auf der Straße haben wir das Omnibus-Gesetz gestürzt, jetzt stürzen wir das DNU!

Diesen 8. März sagen wir: An die Kettensäge, Widerstand!

Nein zur Anpassung, Nein zum DNU.

Nahrungsmittel-Notstand

Legale Abtreibung ist ein Menschenrecht

Feministische Kampfansage an Milei von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.