Julie, Charly und Fenja absolvieren grade ihren Freiwilligendienst in sozialen Projekten in Otavalo in Ecuador. Anlässlich des Weltfrauentages haben sie auf der Straße Interviews geführt – zu Machismo, Feminismus, Gewalt an Frauen. Was bedeutet dir 8. März? Ist es wirklich ein Tag wie jeder andere? Stimmen aus Lateinamerika.

8M – kein Tag wie jeder andere! von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.