Zwei Mitglieder der EZLN-Unterstützungsbasis in Chiapas verhaftet

(San Cristóbal de Las Casas, 01. Mai 2025, amerika21).- Zwei Männer der zapatistischen Basis aus der Gemeinde Aldama sind am Donnerstag verhaftet worden und galten während 55 Stunden als verschwunden, wie das Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) berichtet hat. Die beiden Unterstützer der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung (EZLN) wurden am Sonntag einem Gericht von San Cristóbal de Las Casas vorgeführt.

Laut Informationen des zapatistischen Caracols in Oventik drangen am 24. April 2025 39 Fahrzeuge der Nationalgarde, der Armee sowie verschiedener Polizeieinheiten, darunter die Spezialeinheit Pakal, in das Dorf San Pedro Cotzilnam in Landkreis Aldama ein. Die Polizeiaktion wurde von zwei Fahrzeugen mit bewaffneten Zivilisten begleitet. Die Polizisten führten ohne Durchsuchungsbeschluss bei Familien der zapatistischen Unterstützungsbasis Hausdurchsuchungen durch. Dabei brachen sie „gewaltsam in die Häuser ein und nahmen die Tsotsil-Genossen José Baldemar Sántiz Sántiz (45) und Andrés Manuel Sántiz Gómez (21) fest“, berichtet das Frayba.

Angst vor gewaltsamem Verschwindenlassen

In den zwei Tagen nach der Verhaftung bestand die Sorge, dass es sich „um einen Fall von gewaltsamem Verschwindenlassen handelt“, schrieb Frayba in einer Eilaktion: „Wir sind dankbar für die Solidarität. Der öffentliche Druck hat es möglich gemacht, dass sie lebendig übergeben werden konnten.“ Gemäß dem Menschenrechtszentrum haben die Polizisten auch ein Auto, ein Motorrad, ein Mobiltelefon sowie Bargeld und Werkzeuge der betroffenen Familien „gestohlen“. Das Polizeiministerium von Chiapas gab in einer Pressemitteilung bekannt, die beiden seien angeblich wegen Waffen- und Drogenbesitz festgenommen worden. Frayba erinnert auch an die Überwachung durch Polizei und Militärs des zapatistischen Treffens „Rebel y Revel Arte“. Dieses führte die EZLN während der Osterwoche in der Nähe San Cristóbal de Las Casas mit der Beteiligung von über 1.000 Teilnehmenden aus 28 Ländern durch (amerika 21 berichtete). In der Nähe des Veranstaltungsorts schüchterten die Sicherheitskräfte mehrere Besucher des Treffens ein und verhörten diese.

Der neue Gouverneur von Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, der wie die Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum der Partei Morena (Bewegung für nationale Erneuerung) angehört, trat sein Amt im Dezember 2024 mit dem Versprechen an, mit eiserner Hand gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen. Dazu gründete er die Spezialeinheit „Sofortige Eingreiftruppe Pakal“, benannt nach einem historischen Mayaherrscher „Pakal der Große“ von Palenque. Diese Einheit aus 500 speziell ausgebildeten Beamten verhaftete zahlreiche Menschen, die verdächtigt werden, zu Mafia-Gruppen zu gehören, sowie mit ihnen verbundene lokale Behörden. Die Spezialeinheit geriet jedoch auch bald wegen Menschenrechtsverletzungen in die Kritik. Das Menschenrechtszentrum Frayba hat am Mittwoch eine Eilaktion gestartet, mit der die Freilassung der beiden Inhaftierten gefordert wird.

Mit freundlicher Genehmigung von amerika21.

