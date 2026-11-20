Am 12. November nahmen wir an der Veranstaltung „Die Rechte indigener Völker schützen! – Anspruch und Wirklichkeit des ILO-Übereinkommens 169: Erfahrungen aus Brasilien und die Verantwortung Deutschlands“ teil.

Die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisierte Veranstaltung brachte verschiedene Mitglieder internationaler Organisationen, die sich mit diesem Thema befassen, sowie Vertreter*innen indigener Gemeinschaften zusammen, die eigens für dieses Treffen nach Deutschland gereist waren.

Radio Matraca sprach mit Uriara Maciel, einer brasilianischen Aktivistin, die ihre Einschätzung des Konflikts mit uns teilte. Außerdem berichtete sie über den Fall der indigenen Anführerin Uruba Pataxó, die unter dem Vorwurf des Drogenhandels und Terrorismus inhaftiert und später mangels Beweisen wieder freigelassen wurde.

Dieser Fall veranschaulicht die Mechanismen institutioneller Gewalt, die eingesetzt werden, um den Widerstand indigener Gemeinschaften gegen Megaprojekte in ihren Gebieten zu disziplinieren. Durch Inhaftierungen soll Angst geschürt und der Kampf für die Verteidigung ihrer Rechte geschwächt werden.

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Repression indigener Bevölkerungen in Brasilien: Anspruch und Wirklichkeit des ILO-Übereinkommens 169 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.