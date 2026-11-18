12 de noviembre Berlín.

Asistimos al evento Proteger los derechos de los pueblos indígenas! – Aspiración y realidad del Convenio 169 de la OIT: Experiencias de Brasil y la responsabilidad de Alemania.

Organizado por la fundación Rosa Luxemburgo, el evento contó con la participación de distintos miembros de asociaciones internacionales implicados en el tema y con representantes de comunidades indígenas que llegaron hasta Alemania para participar de dicho encuentro.

Radio Matraca dialogó con Uriara Maciel, activista brasileña, quien nos deja su reflexión sobre el conflicto y nos comparte el caso de la lideresa indígena Uruba Pataxó, quien fuera encarcelada acusada de narcotráfico y terrorismo, para posteriormente ser liberada por falta de pruebas. El ejemplo sirve para ilustrar los mecanismos de violencia institucional empleados para disciplinar la resistencia indígena frente a los megaproyectos en sus comunidades. Se busca a través de la cárcel generar miedo y debilitar la lucha por la defensa de sus derechos.

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