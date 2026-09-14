Interpretando la visita de Marco Rubio a América Latina y al Perú

Publicación original: Web de Edson Ticona Zegarra

La semana pasada Marco Rubio, Secretario de Estado norteamericano, estuvo por Colombia, Ecuador y Perú cerrando diferentes acuerdos en dichos países. En Colombia cerraron un acuerdo para „asegurar el suministro en la minería y procesamiento de minerales críticos y tierras raras.“ En el caso ecuatoriano, Marco Rubio habló de mayor cooperación militar y se refirió al acuerdo bilateral ya firmado en materia de minerales críticos. El caso peruano es más profundo incluso, citando en primer lugar la cooperación militar. Se firmó un memorando de entendimiento en minerales críticos con una inversión inicial de 5 millones de dólares, así también uno en materia de inteligencia artificial y otro en uso civil de energía nuclear, la adhesión al Escudo de las Américas, entre otras cuestiones.

Este acercamiento debe ser entendido en el contexto de la competencia global con China. Estados Unidos concibe a la región como su patio trasero, por tanto considera a la región como su zona exclusiva de control e influencia, y por ende debe anular a actores extra-hemisféricos. La integración económica de la región con China tiene ya varios años. China es el socio dominante de bienes importados, desplazando a Estados Unidos. Pero la competencia no es solo comercial sino principalmente tecnológica.

Minerales críticos y su importancia

El factor común de la visita de Rubio son los llamados minerales críticos. La legislación norteamericana tiene una definición formal de los „minerales críticos“ y son todos aquellos minerales fundamentales para su economía o seguridad nacional, tal que si existe una disrupción en su cadena de suministro representaría un riesgo para ellos. Entre estos elementos, al 2025, consideran: cobre, plata, silicio, uranio, litio, aluminio, terbio, neodimio, entre otros. Algunos de estos elementos son parte de las llamadas tierras raras, cuya producción mundial está principalmente controlada por China.

Estos elementos son considerados críticos pues son la base para la fabricación de componentes electrónicos que posteriormente son utilizados en todo tipo de productos como autos eléctricos, chips de inteligencia artificial, celulares, computadoras, etc. Todo ello constituye la base de la economía mundial y es por eso su importancia. Contar con un suministro confiable de minerales críticos es fundamental para el desarrollo de la IA en los próximo años. Por ello, Estados Unidos se encuentra buscando agresivamente tratados con diferentes países para la explotación de minerales críticos, tierras raras entre ellos, siendo uno reciente el que cerraron con Ucrania a cambio de mayor apoyo militar.

Avance vertiginoso de la IA

Las últimas semanas se ha documentado el avance vertiginoso de la IA. Por ejemplo, cientos de agentes de OpenAI han hackeado servidores internos de la propia compañía para resolver una tarea que les fue asignada, habiendo una colaboración estrecha entre ellos creando un „colectivo“ e incluso algunos de ellos se „sacrificaron“ por el bien común, incluso admitiendo que estaban haciendo acciones no adecuadas (ambas palabras fueron literalmente utilizadas por los agentes de IA). Hackearon también un servidor externo de otra empresa de IA pese a que estaban aisladas del internet, es decir, encontraron la forma de escapar del ambiente de pruebas aisladas en el que se encontraban.

Otro avance ha sido la aparente resolución del problema de „existencia y suavidad de Navier-Stokes“, un llamado problema del milenio que ha desafiado a matemáticos por años cuya solución fue publicada por OpenAI. En los últimos meses tanto Anthropic como OpenAI han publicado artículos sobre la solución de varios problemas matemáticos abiertos. La comunidad científica está verificando los resultados, con la complejidad y magnitud de los problemas, la validación puede demorar meses o incluso años, situación usual en el área.

La comunidad ha reaccionado con asombro y preocupación ante estos avances, incluso el CEO de Anthropic ha llamado a una desaceleración en el desarrollo de los modelos de IA para que sean monitoreados con cuidado. Esto es un llamado cándido, pues el capitalismo se basa en una competencia descarnada y optimización de costos sin límites; seguramente el CEO lo sabe y quizás su llamado sea bien intencionado o quizás solo una pose ante los medios. Por otro lado, desarrolladores tanto de Anthropic como de OpenAI han reconocido el riesgo que todo esto conlleva, en particular en ciberseguridad donde las capacidades ofensivas se han magnificado considerablemente. El ataque cibernético por parte de agentes sin control a infraestructura crítica podría ser letal.

Data centers: Infraestructura para IA en Perú y sus implicaciones para un país del sur global

En este contexto, el gobierno de Fujimori ha firmado el memorando de entendimiento en IA con Estados Unidos en la llamada „AI summit“, evento organizado por la embajada norteamericana en Lima. En la ceremonia de dicha firma, Bernie Navarro, embajador norteamericano en Perú, señaló que „la IA desarrollada y controlada por proveedores extra-hemisféricos representa una amenaza para la seguridad nacional“. Navarro también llamó a „elegir bien“ y que ello „significa optar por tecnología en la que puedan confiar, con protecciones que representan sus derechos fundamentales, y significa elegir socios que abran puertas y ofrezcan oportunidades para construir sistemas de IA en sus propios términos. Mientras buscan ser audaces y eligir bien, Estados Unidos estará ahí.”

Navarro no menciona que fueron los Estados Unidos a través de la NSA quien tenía un programa de escucha ilegal de sus propios ciudadanos, ni tampoco menciona que espiaban a lideres mundiales como Merkel o Dilma. Habría que recordarle el caso de Cambridge Analytica, donde utilizaron información personal tomada sin autorización para afectar las elecciones del 2016 donde Trump salió electo por primera vez. Estados Unidos no tiene autoridad moral para hablar de protección a derechos fundamentales, pero este no es el único problema que este acuerdo trae.

El embajador norteamericano habla de proveedores extra-hemisféricos, en clara alusión a China y tiene la desfachatez de decir que hay que elegir bien. Hay que enfatizar que esto debe ser entendido en el contexto de su competencia contra China y nos coloca en posición de total sumisión con la anuencia del gobierno fujimorista. Hay un agravante adicional, que la academia peruana, como las universidades y el colegio de ingenieros, son incapaces de hacer un análisis mínimo y levantar la voz en el debate nacional; los partidos de oposición como JP, Ahora Nación y El Buen Gobierno tampoco han dicho nada al respecto.

Los data centers son centrales en el desarrollo de la IA, pues es allí donde se procesa y almacena la gigantesca cantidad de datos que requieren los algoritmos de IA. Así, el fujimorismo pone a disposición el país sin ningún remordimiento pese a que las empresas norteamericanas han venido desarrollando modelos de IA para uso militar, por mencionar un caso. En Perú la IA es regulada por la Ley 31814 y pese a que su reglamentación tiene una serie de protecciones, exonera su aplicación para sistemas de defensa y seguridad nacional basados en ciertos „principios“. Con las credenciales en materia de derechos humanos, tanto de la administración Trump como del fujimorismo, cuestionamos fuertemente su entendimiento de principios.

La construcción de data centers en Perú no es un desarrollo tecnológico, como ha sido presentado. El enfoque es sencillamente proveer de infraestructura global para las empresas norteamericanas y que puedan ampliar sus operaciones para hacer frente al desarrollo chino. Las iniciativas presentadas por las empresas en el AI summit de carácter educativo son capacitaciones técnicas, cada una en sus tecnologías particulares. De la misma manera, hay que saber diferenciar que esto no representa tampoco un aporte para el desarrollo nacional, sino la comercialización de sus tecnologías. Empresas como AWS y Cisco necesitan personal técnico capacitado en operar sus tecnologías propietarias y eso es lo que buscan sus cooperaciones.

Un verdadero desarrollo en ese sentido implicaría una repotenciación total del sistema educativo nacional, las universidades en particular. A la fecha, las universidades más importantes del país viven en una irrelevancia intelectual causada por el abandono al sistema público. El aporte de peruanas y peruanos a nivel global se da fuera de cualquier política de desarrollo nacional, enmarcado a iniciativas individuales donde cada uno brilla por su esfuerzo propio y no como producto de algo sistémico; a diferencia de programas científicos que se dan en Europa o Estados Unidos, donde los intercambios y la colaboración se da de manera institucional. El cambio de fondo es hacer que el país pase de ser consumidor a productor de tecnología.

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