Zehn Seeleute nach US-Angriff verschwunden

(Quito, 9. September 2026, prensa latina/poonal).- Die ecuadorianische Marine sucht nach zehn Besatzungsmitgliedern des Fischerboots Don Rufo, nachdem die US-Streitkräfte in einer erneuten Operation im Pazifik das Boot versenkten.

Nach Angaben der Marine wurden 28 Mitglieder von zwei von den USA angegriffenen Booten an eine Einheit der ecuadorianischen Küstenwache übergeben und in den nächst gelegenen Hafen gebracht. Von diesen 28 Personen gehörten 22 zum Thunfischboot Montecristi und sechs zum Don Rufo. Weitere zehn Besatzungsmitglieder sollen sich vom Ort des Angriffs entfernt haben, weshalb die Marine erklärte, nach den vermissten Personen zu suchen.

Das US-Südkommando teilte mit, ihre Kräfte hätten das Don Rufo gestoppt, dessen Besatzungsmitglieder evakuiert und das Boot anschließend versenkt, da dieses im Zusammenhang mit Aktivitäten des Drogenhandels der kriminellen Organisation Los Choneros gestanden habe. Laut der US-Regierung, die von den ecuadorianischen Behörden unterstützt wird, habe das Boot als schwimmende Nachschubstelle für Drogenhandelsoperationen gedient. Diese Anschuldigung wird jedoch von Fischern und Angehörigen von Bootsbesatzungen, die ebenfalls aufgebracht worden waren, zurückgewiesen.

Bereits neun Boote in diesem Jahr zerstört

Das Don Rufo ist bereits das neunte ecuadorianische Boot, das von der US-Marine in diesem Jahr versenkt worden ist. Diese Operationen haben zu zwei Schnellverfahren geführt: Dabei wurden 28 Fischer am 5. September freigelassen, nachdem ein Richter keine ausreichende Belege für eine Straftat finden konnte. Weitere 32 Seeleute wurden nach einem Prozess wegen angeblicher krimineller Vereinigung vorläufig freigelassen. Bereits im Januar wurde das Boot Fiorella aufgebracht, dessen acht Besatzungsmitglieder bis heute verschwunden sind.

Menschenrechtsorganisationen zeigten sich „tief besorgt“ über diese Serie von „gewaltsamer Kaperung, illegaler Freiheitsberaubung, vorübergehendem gewaltsamen Verschwindenlassen, Folter und Zerstörung von ecuadorianischen Fischerbooten“.

Angriffe auf Fischerboote im Zusammenhang mit Besuch Rubios

„Der Staat hat erklärt, dass diese Operationen auf gemeinsamen Ermittlungen und Geheimdienstinformationen beruhen“, erklärten sie in einem Statement. „Allerdings existieren keine Gerichtsprozesse oder offizielle Ermittlungen, die solche Anschuldigungen stützen.“

Das erneute Aufbringen von Booten auf hoher See fand am selben Tag statt, an dem US-Außenminister Marco Rubio in Ecuadors Hauptstadt Quito reiste, um sich mit Präsident Daniel Noboa zu treffen. Auf der Agenda des Treffens steht die Zusammenarbeit gegen den Drogenhandel und gegen transnationale kriminelle Organisationen.

Zehn Seeleute nach US-Angriff verschwunden von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.