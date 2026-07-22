Ortega: Keine Wahlen mehr

(Managua, 20. Juli 2026, la diaria).- Der nicaraguanische Staatschef Daniel Ortega hat in der Nationalversammlung eine „Mauer“ aus Gesetzen angekündigt, „damit die Putschisten und Landesverräter nicht wieder an die Regierung gelangen können“. Bei einer Veranstaltung am Sonntagabend (19. Juli) auf der Plaza de la Fe in Managua erklärte Ortega: „Hier wird es keine Wahlen mehr geben, damit sie nicht versuchen können, die Regierung zu übernehmen und die Macht an sich zu reißen“, so der 80-jährige Staatschef, der seit 2007 ununterbrochen an der Macht ist und seit Februar 2025 das Amt mit seiner Ehefrau Rosario Murillo teilt.

„Blockade gegen Putschisten“

Ortega, der nach zwei Monaten erstmals wieder öffentlich auftrat, hielt diese Rede im Rahmen des 47. Jahrestags des Sieges der sandinistischen Volksrevolution, mit der der Diktator Anastasio Somoza Debayle gestürzt wurde. Der De-facto-Staatschef kündigte an, in Abstimmung mit der Nationalversammlung Maßnahmen zu ergreifen, um jedem Versuch der Opposition, an die Macht zurückzukehren, eine „Mauer“ in den Weg zu stellen. „Wir werden mit der Nationalversammlung zusammenarbeiten und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um Gesetze zu erlassen, die den Putschisten und den Landesverrätern eine Mauer, eine Blockade in den Weg stellen, damit sie – egal, wie viel Geld die Yankees ihnen auch geben mögen“ – nicht wieder an die Regierung gelangen“, sagte Ortega laut einem Bericht der nicaraguanischen Tageszeitung „Confidencial“. In den letzten war die Wahlbeteiligung extrem niedrig, sowohl im Jahr 2016 bei Ortegas Wiederwahl mit Rosario Murillo als Vizepräsidentin als auch bei den Wahlen von 2021, bei denen Ortega mehr als 75 Prozent der Stimmen erhielt und sich selbst zum Sieger erklärte. Zuvor hatte er alle Oppositionsparteien verboten und die Kandidat*innen der Opposition verhaften lassen. Im Jahr 2025 wurde mit Inkrafttreten der neuen Verfassung die Amtszeit des Präsidenten von fünf auf sechs Jahre verlängert. Gemäß der neuen Verfassung, die in Nicaragua im Volksmund „Chamuca“ (Ungeheuer) genannt wird – in Anlehnung an den Spitznamen von Murillo –, sollen die Wahlen im November 2027 stattfinden.

Ay Nicaragüita

In seiner Rede am Sonntag wiederholte Ortega seine Behauptung, dass die im April 2018 begonnenen landesweiten Proteste ein Versuch eines „Staatsstreichs“ gewesen seien. Seit diesen Protesten, die mit dem Tod von Hunderten von Menschen und der Flucht Tausender aus dem Land endeten, verschärfte sich das repressive Regime von Ortega und traf viele der ehemaligen Mitstreitenden aus der Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront (FSLN). Im Jahr 2018 „hatten wir Vereinbarungen mit Somozas Leuten, den Unternehmern; wir hatten ein großes Friedensabkommen, und plötzlich kam der Dolchstoß“. Ortega, der die polizeiliche und paramilitärische Repression seinerzeit selbst entfesselte, erklärte in seiner Rede, Somozas Anhänger*innen hätten den Putsch mit Hilfe von Geldern aus den USA organisiert, „um Jugendliche und Erwachsene zu gewinnen, vorzubereiten, auszubilden und zu bewaffnen, um die legitime Regierung der FSLN zu stürzen“.„Es floss das Blut von Jugendlichen, Erwachsenen, Frauen und Kindern, es wurde Blut vergossen, und letztendlich blieb uns kein anderer Weg, als mit der ganzen Wucht des Zorns des Volkes darauf zu reagieren“, sagte er und räumte damit erneut seine Verantwortung für die Unterdrückung der Demonstrierenden ein. Der Staatschef ging zudem auf die aktuelle Lage in der Region ein und kritisierte die Festnahme des ehemaligen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro sowie die Drohungen der USA mit einer Intervention in Kuba. „Mit ihrer ganzen Macht stürmten sie den Präsidentenpalast, wo sich Nicolás mit seiner Frau Cilia aufhielt. Sie töteten die gesamte dort anwesende Leibwache und brachten sie in ein Gefängnis in den USA. Das ist eine Ungeheuerlichkeit“, sagte er in Bezug auf die Regierung unter Präsident Donald Trump. Und zu Kuba: „Das Kuba von Fidel, Raúl und Díaz-Canel steht seit mehr als 60 Jahren unter Blockade, und die Kubaner haben Widerstand geleistet, aber es gibt auch welche, die in den Vereinigten Staaten leben und die US-Regierung auffordern, in Kuba einzumarschieren.“

Ortega: Keine Wahlen mehr von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.