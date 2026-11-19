(Lima, 13. November 2026, Avispa Midia).- Die peruanische Justiz hat die Vergewaltigungen von Frauen aus den Andengemeinden Vilca und Manta in der Region Huancavelica durch Militärangehörige erneut als Verbrechen gegen die Menschheit bewertet Das Gericht erkannte in seinem Urteil die Verjährung von Menschenrechtsverbrechen, die von Staatsbediensteten während des Bürgerkriegs zwischen 1980 und 2000 begangen wurden, nicht an.

Antrag auf Einstellung des Strafverfahrens abgelehnt

Die Übergangs-Strafkammer des Obersten Gerichtshofs entschied, einen Antrag auf Einstellung des Strafverfahrens abzulehnen, der sich auf das Gesetz 32107 berief. Das Gesetz war von der Fujimori-Partei eingebracht und 2024 vom Kongress verabschiedet worden. Es sollte Verfahren wegen Straftaten unterbinden, die vor Inkrafttreten des Römischen Statuts im Jahr 2002 begangen wurden. In seiner Begründung bekräftigte das Gericht, dass es sich bei den Taten um Verbrechen gegen die Menschheit handelt. Die Haftstrafen von sechs bis zwölf Jahren für sieben ehemalige Militärangehörige wurden bestätigt.

Massive, geplante und weit verbreitete Gewalt

Das Gericht wies außerdem darauf hin, dass sexuelle Gewalt durch die Streitkräfte während des internen bewaffneten Konflikts systematisch und kein Einzelfall war. Die Verteidigung der betroffenen Frauen erinnerte daran, dass es sich um massive und geplante Vergewaltigungen handelte. Es sei eine weit verbreitete Praxis gegen jugendliche Frauen der beiden Gemeinden in der Region Huancavelica gewesen. „Der Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschheit in Bezug auf die bewiesenen Tatsachen ist zweifelsfrei erwiesen“, heißt es in dem Urteil. Nach vier Jahrzehnten des Kampfes der Opfer um Gerechtigkeit verurteilte dieselbe Strafkammer im Jahr 2024 zehn ehemalige Armeeangehörige. Sie bestätigte sieben Verurteilungen und ordnete für einen der Angeklagten ein neues Verfahren an.

Ein Urteilsspruch mit besonderer politischer Tragweite

Dieses Urteil gewinnt besonders an Bedeutung vor dem Hintergrund, dass die politischen Erb*innen des Diktators Alberto Fujimori versuchen, mithilfe von Rechtsinstrumenten die strafrechtlichen Sanktionen gegen Angehörige der Ordnungskräfte aufzuheben. Zum Verjährungsgesetz kam im Jahr 2025 eine Amnestieregelung für ehemalige Angehörige der Streitkräfte, Selbstverteidigungskomitees und Staatsbeamten hinzu, die wegen Straftaten im Rahmen des internen bewaffneten Konfliktes angeklagt und verurteilt worden waren. Der Fall von Manta und Vilca ist der erste in Südamerika, in dem Vergewaltigungen als Verbrechen gegen die Menschheit eingestuft wurden. Es gibt zwei weitere Präzedenzfälle in Lateinamerika: die Fälle von Sepur Zarco und Achí in Guatemala. Hier wurde der Straftatbestand aufgrund der Umstände des bewaffneten Konflikts und systematischer Gewalt gegen die Bevölkerung angewendet.

Für die Würde von Teófilo Rímac

Am 4. November bestätigte der Oberste Gerichtshof zudem das Urteil von 15 Jahren Haft gegen den ehemaligen Offizier, der für das gewaltsame Verschwinden des Gewerkschaftsführers und Lehrers Teófilo Rímac Capcha aus der Region Pasco verantwortlich ist. Am 23. Juni 1986 wurde Rímac in seinem Haus von Angehörigen der Armee festgenommen und in die Kaserne Carmen Chico gebracht, die unter dem Kommando von Major Ricardo Matta Vergara stand, dessen Verurteilung jetzt bestätigt wurde. „Der peruanische Staat ist verpflichtet, sich öffentlich bei uns, seinen Angehörigen, zu entschuldigen und den Namen von Teófilo Rímac zu rehabilitieren. Um der Würde meines Mannes willen werden wir weiterhin vom Staat verlangen, dass diese öffentliche Entschuldigung verbreitet wird“, erklärte Doris Caqui bei der wöchentlichen Kundgebung vor dem Justizpalast, der 65. der Angehörigen von Opfern staatlicher Gewalt.

Die Erinnerung gehört uns allen

Unterdessen fand am 4. November in Ayacucho die Übergabe der sterblichen Überreste von 33 Verschwundenen statt, in Anwesenheit von Mitgliedern der Nationalen Vereinigung der Angehörigen von Entführten, Inhaftierten und Verschwundenen in Peru (Anfasep). „Heute rufen wir die Gesellschaft dazu auf, mehr als nur die Zahlen zu sehen und anzuerkennen, dass die Erinnerung nicht nur denen gehört, die ihre Liebsten verloren haben: Sie gehört uns allen. Denn ein Land, das das Leid seiner Opfer vergisst, läuft Gefahr, sich an die Ungerechtigkeit zu gewöhnen“, erklärt die Organisation. Die Zeit extremer Gewalt in Peru begann mit dem bewaffneten Kampf, den die maoistische Guerilla „Leuchtender Pfad“ 1980 in der Region Ayacucho erklärte und auf den der Staat mit einem Aufstandsbekämpfungskrieg reagierte. Laut dem Bericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission forderte der Konflikt 69.000 Todesopfer, überwiegend aus der Quechua sprechenden Andenbevölkerung, die Opfer beider Seiten wurden. An dem Bürgerkrieg war zudem die Rebellenorganisation MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) beteiligt. Die Zahl der Verschwundenen während der zwei Jahrzehnte politischer Gewalt in Peru wird auf 20.000 geschätzt.

Über 150 Urteile und 600 laufende Verfahren gegen ehemalige Staatsbedienstete und Beamte

Reviktimisierung und Straflosigkeit sind zentrale Themen im Diskurs der fujimoristischen Ultrarechten in ihrem Bestreben, unter einer neuen Regierung die Geschichte des Kampfes gegen die Subversion neu zu schreiben. In diesem Zusammenhang hat die auf Menschenrechte spezialisierte supranationale Staatsanwaltschaft im Oktober unter Anwendung des Gesetzes 32107 die Ermittlungen zu dem Fall von mehr als 4.000 Frauen eingestellt, die während des Regimes von Alberto Fujimori Opfer von Zwangssterilisationen geworden waren. In Peru gibt es mehr als 150 Urteile und 600 laufende Verfahren gegen ehemalige Staatsbedienstete und Beamte wegen Menschenrechtsverletzungen. Als Druckmittel leitete der Nationale Justizrat (JNJ) Ermittlungen gegen Richter*innen ein, die sich geweigert haben, die Verjährungs- und Amnestiegesetze anzuwenden.

Übersetzung: Annette Brox

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