(Bogotá, 25. November 2026, La Jornada) – Vor zehn Jahren wurde das Friedensabkommen zwischen der damaligen Regierung Santos und der FARC-EP unterzeichnet. Doch der erhoffte Frieden blieb aus, und das Land sieht sich nach wie vor bedrängt von einer nicht enden wollenden Gewalt. Ganz Kolumbien schwankt heute zwischen der Anerkennung der Errungenschaften des Friedensabkommens und dem Ansinnen von Präsident Abelardo de la Espriella, es wirtschaftlich und politisch zu zerschlagen.

50 Mlliarden Dollar für „Schund“

Bei den Gedenkveranstaltungen an Hochschulen und bei Friedens- und Menschenrechtsforen waren die Stimmen von Befürworter*innnen und Gegner*innen des Abkommens zu hören. Die Medien, bis auf wenige Ausnahmen eher zögerlich, die Ergebnisse des Abkommens anzuerkennen, berichteten kaum darüber. Oberkritiker des Friedensabkommens ist Präsident De La Espriella, der das „Abkommen von Havanna“, benannt nach dem Treffpunkt der damaligen Regierung Santos und der FARC-Spitze, als „Schund“ bezeichnete: „In zehn Jahren wurden 178 Billionen Pesos, etwa 50 Milliarden Dollar, bereitgestellt, und was kam dabei heraus? Mehr als 350.000 Hektar Kokapflanzungen; über 28.000 bewaffnete Männer; die Rekrutierung von Minderjährigen nimmt weiter zu; von den Programmen zur territorial ausgerichteten Entwicklung hat bloß ein Drittel funktioniert; und mehr als vier Billionen (etwa 9 Milliarden Dollar) haben wir der Sondergerichtsbarkeit für den Friedensprozess hinterhergeschmissen“, so lautet die Bilanz des rechtsextremen Regierungsoberhaupts. Sein Credo für die nationale Sicherheitspolitik: „Mehr Krieg und weniger Verhandlungen“ – das ist das Leitmotiv des Projekts „La Patria Milagro“, mit dem der Rechtsextreme in seinem Nationalen Entwicklungsplan die Investitionen in den vom bewaffneten Konflikt betroffenen Gebieten einschränkt, die zur Verringerung von Ungleichheit und Armut beitragen sollten.

Nichts ist teurer als der Krieg

Senator und Oppositionsführer Iván Cepeda, der das Abkommen von 2016 mit ausgearbeitet hatte, verteidigte die Tragweite des Friedensabkommens und konterte De la Espriellas Position. Die eigentliche Bilanz laute: 800.000 Tote, fast 10 Millionen Betroffene und 600 Billionen Pesos (etwa 400 Milliarden Dollar) – soviel habe in den letzten Jahrzehnten der wahre Krieg verschlungen, der von anderen geführt wurde, so Cepeda. „Frieden hat seinen Preis, aber der Krieg zerstört jede Chance, dass wir eine wohlhabende, gerechte und demokratische Nation werden“, schloss er.

Ein Abkommen mit historischer Tragweite

Camilo González Posso, Direktor des Instituts für Entwicklungs- und Friedensstudien (Indepaz), kommt zu der Schlussfolgerung: „Die wichtigste Bilanz des Abkommens von Colón zehn Jahre nach seiner Umsetzung ist eine politische. Unumstritten sind seine historische Bedeutung und sein entscheidender Einfluss auf die Beendigung von sieben Jahrzehnten nationalen bewaffneten Konflikts, der Unruhen, der Aufstandsbekämpfung, der gesellschaftlichen und ökonomischen Auseinandersetzungen und der mit ihr einhergehenden Gewalt. Während mächtige Teile der offiziellen und der illegalen wirtschaftlichen und politischen Macht beschlossen hatten, den Krieg zur Akkumulation und Reproduktion ihrer Macht fortzusetzen, wurde inmitten dieser schwierigen Gemengelage eine Post-Konfliktphase eingeleitet.“

Die auffälligsten Fortschritte zeigen sich in der Landpolitik mit ihrer umfassenden Agrarreform, der Beschleunigung des Erwerbs und der Formalisierung von Grundstücken sowie der Stärkung territorial ausgerichteter Entwicklungspläne (PDET), die von der Regierung Petro vorangetrieben wurden. Die rund 13.000 Unterzeichner*innen des Abkommens haben den Friedenspakt eingehalten, wobei etwa 600 Personen, die ins zivile Leben zurückgekehrt waren, ermordet wurden.

Zehn Jahre nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.