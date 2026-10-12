Am Sonntag, dem 4. Oktober hat Brasilien gewählt. Die linken und progressiven Kräfte um den amtierenden Präsidenten Lula da Silva haben deutlich schlechter abgeschnitten, als erhofft. Wir haben dazu mit unserer Kollegin Jules Giessler gesprochen. Und Jules hören wir in diesem onda-info noch ein zweites Mal. Da berichtet sie nämlich in unserer Reportage über ein Frauen- und Mädchen-Fußballprojekt in einem Armenviertel in Costa Rica. Vor einer guten Woche hatten wir Compañeros von Radio Corax zu Gast, Stephan und Paula von Radio Matraca unterhielten sich mit den beiden über die Folgen des AfD-Wahlsiegs in Sachsen-Anhalt. Antje hat das Interview für uns zusammengefasst. Und eine Empfehlung am Rande: Das aktuelle Heft der Lateinamerika Nachrichten hat diesmal einen Kolumbien Schwerpunkt, Anlass ist der Zehnte Jahrestag des Friedensschlusses zwischen dem kolumbianischen Staat und der FARC-Guerrilla. Ein Friedensprozess, der unter dem neuen, rechten Präsidenten De La Espriella mehr in Gefahr ist denn je. Auch das nächste onda-info in zwei Wochen wird sich diesem Thema widmen.

onda-info 653 – Brasilien-Wahlen und Frauenfußball in Costa Rica von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.