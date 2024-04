Hallo und Herzlich willkommen zum onda info 587.

Diese Woche nehmen wir euch mit in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires, wo Darío euch ein Radioprojekt der besonderen Art vorstellt.

Denn Radio Ranchito wird in einem Gefängnis von Insassen selbst produziert. Hier Sprechen sie über ihre eigenen Lebenserfahrungen, räumen mit Vorurteilen und Stereotypen über Straffällige auf und verbreiten ihre eigene Musik.

Der zweite längere Beitrag steht auch eng mit Argentinien in Verbindung. Fabian Werfel berichtet über ein bewegendes Konzert des argentinischen Komponisten und Schriftstellers Jorge Lujan Ende März in Berlin. Lujan ist 1978 vor der Argentinischen Militärdiktatur geflohen und lebt seitdem in Mexico. Außerdem haben wir aktuelle Meldungen aus Mexico, Argentinien, Brasilien und der Region für euch. Eine informative halbe Stunde wünscht das onda-info Team

onda- info 587 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.