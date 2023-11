Hallo zum onda-info 576,

Am 22. Oktober, bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Argentinien, lag der Peronist Sergio Massa vorn. Am 19. November geht er gegen den zweitplatzierten ultra-liberalen Javier Milei in die Stichwahl. Entscheidend wird dabei sein, an wen dann die Stimmen der drittplatzierten Patricia Bullrich gehen werden. Über die Wahl und die Rolle der Zivilgesellschaft dabei, hat Ute Löhning mit Jules Gießler im Interview gesprochen.

Am 30. Oktober wäre die argentinische Fußballer-Legende Diego Maradona 63 Jahre alt geworden. Er gilt bis heute als einer der ganz wenigen Fußballer des Landes, der sich zu seiner indigenen Herkunft öffentlich bekannt hatte. Oscar Talero, Sprecher der indigenen Gemeinschaft Qadhuoqté in Argentiniens Großstadt Rosario, absolvierte im Oktober 2023 eine Rundreise durch Deutschland, um genau über diese Unsichtbarkeit indigener Spieler im Land zu berichten. Im Beitrag von Tobias Mönch erfahrt ihr mehr dazu.

Im letzten Beitrag geht es nach Mexiko. Fabian Werfel hat dort mit Menschen gesprochen, die sich für Ernährungs-Souveränität stark machen. Angefangen beim Naturkostladen um die Ecke hat er nachgefragt und ist so Schritt für Schritt der Agroecología auf die Spur gekommen, einer sozialen Bewegung, die unabhängige Netze und Strukturen für gerechte und ökologische Landwirtschaft pflegt. Der Beitrag erscheint übrigens in Kürze auch in der spanisch-sprachigen Original-Fassung auf npla.de.

