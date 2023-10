Sorge vor Inflation überschattet Wahl – Interview Jules Gießler

(Buenos Aires/ Berlin, 23. Oktober 2023, npla).- Am 22. Oktober, bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Argentinien, lag der Peronist Sergio Massa vorn. Am 19. November geht er gegen den zweitplatzierten, den ultra-liberalen Javier Milei, in eine Stichwahl. Entscheidend wird sein, wem die Wähler*innen der drittplatzierten Patricia Bullrich dann ihre Stimme geben werden. Darüber und über die Rolle der Zivilgesellschaft bei der aktuellen Entwicklung in Argentinien, hat Ute Löhning mit Jules Gießler gesprochen.

