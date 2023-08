Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und Willkommen zum onda-info 571

Das Thema sauberes Trinkwasser wird immer zentraler. Kein Wunder bei Klimawandel ohne, dass die Ursachen dafür wirklich angegangen werden. Heute von uns ein paar gute Nachrichten dazu aus Costa Rica. Jules Gießler war vor Ort und berichtet vom Verbot das Fungizid Chlorothalonil zu verwenden.

Onda sprach mit dem Bruder des 1996 in Buenos Aires ermordeten Afro-Uruguayers José Delfin Acosta Martinez über die Aufklärung des Polizei-Verbrechens. Straflosigkeit ist in Argentinien alltäglich. Wir lesen gerade, während wir dieses onda-info für Euch produzieren, dass auch die Gendarmen im Fall des 2017 verschwundenen Aktivisten Santiago Maldonado erneut freigesprochen wurden. Eine der Notas bleibt leider beim Thema. In Buenos Aires wurde am 10. August ein Demonstrant bei einem Polizeieinsatz getötet.

Es gibt zwei weitere Nachrichten: In Guatemala wird ein Anti-Korruptionskämpfer neuer Präsident, der mit großer Unterstützung in der Bevölkerung und großem Widerstand des korrupten Establishments seine Regierungszeit beginnen wird. Auch in Ecuador gab es Wahlen, da wird es Mitte Oktober in eine Stichwahl gehen. Gleichzeitig gab es wichtige Siege in zwei gleichzeitig abgehaltenen Umweltreferenden.

Last but not least möchten wir Euch auf die Veranstaltungsreihe „Bis zum letzten Tropfen“ anlässlich 50 Jahre Putsch und Kämpfe ums Wassers in Chile aufmerksam machen.

Los geht’s damit am 5. September und das volle Programm findet ihr hier.

