Veranstaltungsreihe „Bis zum letzten Tropfen“ anlässlich 50 Jahre Putsch: Kämpfe ums Wassers in Chile

HASTA LA ÚLTIMA GOTA. LA LUCHA POR EL AGUA EN CHILE – MODATIMA

El agua en Chile es un bien en disputa y en gran medida privatizado, desde la sangrienta dictadura cívico-militar que tuvo su comienzo hace 50 años. En septiembre nos referimos de modo crítico a la transformación neoliberal de la sociedad chilena bajo la dictadura de Pinochet, y damos una mirada a las resistencias, tanto de antaño como de hoy en día. Para ello nos visitan activistas de MODATIMA (Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente), quienes luchan por el derecho al agua y, en conjunto con otrxs, han procurado concebir una nueva constitución el año pasado.

BIS ZUM LETZTEN TROPFEN. KÄMPFE UM WASSER IN CHILE – MODATIMA

Wasser ist in Chile ein umkämpftes Gut – und seit der zivil-militärischen Diktatur, die vor 50 Jahren ihren blutigen Anfang nahm, weitestgehend privatisiert. Im September erinnern wir an den neoliberalen Umbau der chilenischen Gesellschaft unter Pinochet und blicken auf den Widerstand dagegen – früher wie heute. Dafür besuchen uns Aktivist:innen von MODATIMA (Bewegung zur Verteidigung des Zugangs zu Wasser, der Erde und des Umweltschutzes), die für das Recht auf Wasser kämpfen und letztes Jahr mit anderen versuchten Chile eine neue Verfassung zu geben.

Kooperation von: bloque, Gleichstellungsrat FB03 der Goethe-Uni, ila, Lateinamerikanachrichten, NFJ, npla, RLS

7.9. 20:00h Oscar-Romero-Haus, Heerstr. 205, BONN

Paltas – Superfood y desastre medioambiental

La venta de paltas está aumentando en todo el mundo. Sin embargo, las plantaciones para la exportación provocan enormes problemas sociales y medioambientales, por la alta demanda de agua. En la otrora verde provincia de Petorca, principal zona de cultivo chileno, ahora hay sequía, el río se ha secado, el agua potable escasea y lxs pequeñxs agricultorxs deben dejar sus labores. Desde 2010, el movimiento MODATIMA lucha contra esta devastación agroindustrial.

Avocado – Superfood und ökologisches Desaster

Die Nachfrage nach Avocados steigt weltweit. Die Plantagen für den Export führen jedoch aufgrund des hohen Wasserverbrauchs zu massiven sozialen und ökologischen Problemen. In der einst grünen Provinz Petorca, dem chilenischen Hauptanbaugebiet, herrscht heute Dürre, der Fluss ist ausgetrocknet, das Trinkwasser knapp, und Kleinbauern und -bäuerinnen müssen aufgeben. Seit 2010 kämpft die Bewegung MODATIMA gegen diese agrarindustrielle Verwüstung.

Con / Mit

Cristina Dorador & Carolina Vilches (MODATIMA)

Veranstalter:innen: Informationsstelle Lateinamerika (ila) und Oscar-Romero-Haus

8.9. 19:00h Instituto Cervantes, Staufenstraße 1, FRANKFURT (MAIN)

¿Autoritarismo en lugar de feminismo y justicia climática?

Chile pudiese haber tenido una de las constituciones más emancipadoras del mundo: feminista y plurinacional, ecológica y social. No obstante más del 60% de la población rechazó el proyecto mediante un plebiscito en 2022. Hoy, sólo unos pocos años después del estallido, el neoliberalismo autoritario, que tuvo inicio con el golpe militar hace 50 años, parece fortalecido. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cuáles son las perspectivas de los movimientos sociales que abogan por el feminismo y la justicia climática? ¿Y qué significa esto para el futuro – no sólo de Chile?

Autoritarismus statt Feminismus und Klimagerechtigkeit?

Chile hätte eine der emanzipatorischsten Verfassungen der Welt bekommen können: feministisch und plurinational, ökologisch und sozial. Doch über 60 % der Bevölkerung lehnten den Entwurf 2022 ab. Nur wenige Jahre nach der großen Protestbewegung scheint der autoritäre Neoliberalismus, der mit dem Militärputsch vor 50 Jahren seinen Anfang nahm, heute wieder gestärkt. Wie kommt es dazu? Welche Perspektiven haben soziale Bewegungen, die für Feminismus und Klimagerechtigkeit eintreten? Und was heißt das für die Zukunft – nicht nur in Chile?

Con / Mit

Cristina Dorador, Catalina Huerta (MODATIMA), tba (IfS)

Veranstalter:innen: Gleichstellungsrat des Fachbereichs 03 der Goethe-Universität Frankfurt, medico international, Institut für Sozialforschung, Instituto Cervantes

10.9. 17:00–19:00h FMP1, Franz-Mehring-Platz 1, BERLIN

50 años del golpe y la privatización del agua en Chile

El golpe militar de Pinochet y la instalación del neoliberalismo han afectado al bienestar y a los derechos humanos en Chile. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la dictadura de Pinochet que, hasta el día de hoy, siguen afectando a la democracia en Chile? Queremos

conversarlo tomando el ejemplo del acceso desigual al agua dentro del país.

50 Jahre Putsch und die Privatisierung des Wassers in Chile

Der Militärputsch von Pinochet und der von ihm durchgesetzte Neoliberalismus haben sich auf Daseinsfürsorge und Menschenrechte in Chile ausgewirkt. Was waren die Folgen der Pinochet-Diktatur, die auch heute noch die Demokratie in Chile beeinträchtigen? Darüber wollen wir am Beispiel des ungleichen Zugangs zu Wasser diskutieren.

Con / Mit

Jorge Díaz & Carolina Vilches (MODATIMA),

Clarita Müller-Plantenberg (Cofundadora de Latein-

amerika Nachrichten y experta en Chile / Mitbegründerin

der Lateinamerika Nachrichten und Chile-Kennerin)

Moderación / Moderation

Nils Brock (npla)

Lateinamerika Nachrichten, fdcl, npla, VVN-BdA (Actividad en el marco del Día de la Memoria del VVN-BdA Berlín / Im Rahmen des Tags der Erinnerung und Mahnung des Berliner VVN-BdA)

Finanzierung: Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit Berlin

Stiftung Umverteilen!

11.9. 21:00h, b-ware! Ladenkino, Gärtnerstraße 19, BERLIN

El botón de nácar.

Proyección del documental y discusión con el público

„Se dice que el agua tiene memoria. Yo creo que también tiene voz“, dice la voz en off del cineasta Patricio Guzmán. Durante la historia de Chile el océano pacífico ha sido convertido reiteradamente en una fosa común. Patricio Guzmán deja que este lugar hable y nos cuenta la historia de resistencia de los pueblos originarios de la Patagonia, como también la resistencia contra la dictadura cívico-militar. Posterior a la proyección del documental invitamos al público al debate sobre la importancia de la(s) memoria(s) 50 años después del golpe.

Der Perlmuttknopf.

Filmvorführung und Publikumsgespräch

„Es wird gesagt, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Ich glaube, es hat auch eine Stimme“, spricht Filmemacher Patricio Guzmán aus dem Off. Der Pazifik wurde in der chilenischen Geschichte wiederholt zum Massengrab. Guzmán lässt diesen Ort sprechen und erzählt die Geschichte indigenen Widerstands in Patagonien und des Widerstands gegen die zivil-militärische Diktatur. Im Anschluss laden wir zum Publikumsgespräch und sprechen über die

Bedeutung der Erinnerung(en) 50 Jahre nach dem Putsch.

Con / Mit

Jorge Díaz & Carolina Vilches (MODATIMA)

12.9. 19:00h ://about:blank, Markgrafendamm 24c, BERLIN

¿Back to normal?

50 años después del golpe militar y un año después del rechazo a la nueva constitución, la situación política en Chile parece estancada. En lugar de la izquierda es ahora la derecha quien redacta una alternativa a la constitución de la dictadura. ¿Cuál es el lugar que le toca ahora a los movimientos sociales? Y cómo será la nueva constitución?

Back to normal?

50 Jahre nach dem Militärputsch und ein Jahr nach dem Scheitern der neuen Verfassung, scheint die politische Lage in Chile festgefahren. Statt linker Kräfte arbeitet nun die Rechte an einer Alternative zur Diktaturverfassung. Welcher Spielraum bleibt sozialen Bewegungen nun? Und wie wird die neue Verfassung aussehen?

Con / Mit

Victor Bahamonde, Cristina Dorador & Catalina Huerta (MODATIMA)

Moderación / Moderation

Ute Löhning (npla) & Susanne Brust (LN)

Buchladen Schwarze Risse, npla, Naturfreundejugend Berlin, Lateinamerika Nachrichten

Finanzierung: Hans-Böckler-Stiftung Solidaritätsfonds, Rosa Luxemburg Stiftung

15.9. 9:30–16:30h Freie Universität Berlin, Seminarraum EG, Boltzmannstraße 1, BERLIN

Derechos medioambientales en Chile – Negociando el futuro

A partir de la experiencia científica, política y activista de Cristina Dorador, el taller aborda la lucha por los derechos ambientales: ¿Cómo podría ser un proceso para consagrar los derechos de la naturaleza en la ley? ¿Qué cuestiones epistemológicas plantea? ¿Y cómo

se proyectan los distintos movimientos hacia el futuro?

Inscripción (número limitado): e.kirmes@fu-berlin.de

Idioma del evento: Español

Umweltrechte in Chile – Aushandlungen von Zukunft

Basierend auf der wissenschaftlichen, politischen und aktivistischen Erfahrung von Cristina Dorador nimmt der Workshop den Kampf um Umweltrechte in den Blick: Wie kann ein Prozess zur gesetzlichen Verankerung von Rechten der Natur aussehen? Welche epistemologischen Fragen wirft das auf? Und welche Vorstellungen von Zukunft haben die unterschiedlichen Bewegungen?

Anmeldung (Anzahl begrenzt): e.kirmes@fu-berlin.de

Veranstaltungssprache: Spanisch

Con / Mit

Cristina Dorador

Veranstalter:innen: Internationales Graduiertenkolleg “Temporalities of Future”

15.9. 19:00h NFJ-Laden, Weichselstraße 13–14, BERLIN

Poder Popular y Bienes Comunes – Diálogo entre MODATIMA y Bloque Latinoamericano Berlín

En Latinoamérica, las luchas de resistencia contra el neoliberalismo son también luchas por la defensa de la naturaleza y por el acceso universal a los bienes comunes, por sobre intereses privados, donde el poder popular, mediante la participación efectiva y organizada de la práctica política, alimenta estas luchas. Pero ¿hasta qué punto el poder popular fortalece y determina la lucha por los bienes comunes? ¿Cuáles son las luchas históricas y las actuales? ¿Qué perspectivas comunes existen en Latinoamérica al respecto?

Gegenmacht von unten und Gemeingüter – Dialog zwischen MODATIMA und Bloque Latinoamericano Berlín

In Lateinamerika sind die Widerstandskämpfe gegen den Neoliberalismus auch Kämpfe für den Schutz der Natur und den universellen Zugang zu Gemeingütern, losgelöst von privaten Interessen. Hierbei bestärkt eine Gegenmacht von unten durch effektive und organisierte politische Praxis diese Kämpfe.

Doch inwiefern stärkt und bestimmt Gegenmacht von unten den Kampf für Gemeingüter? Welche historischen und aktuellen Kämpfe gibt es? Welche gemeinsamen Perspektiven gibt es in Lateinamerika zu diesem Thema?

Con / Mit

Victor Bahamonde, Jorge Díaz, Cristina Dorador, Catalina Huerta & Carolina Vilches (MODATIMA)

Bloque Latinoamericano Berlín, Naturfreundejugend Berlin

