(Mexiko-Stadt, 19. November 2026, cimac noticias).- Jedes Jahr am 25. November gehen Frauen in verschiedenen Teilen der Welt auf die Straße, demonstrieren und machen Aktionen, um geschlechtsspezifische Gewalt anzuprangern und ein Leben ohne Übergriffe einzufordern. Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat seine Wurzeln im feministischen Kampf Lateinamerikas.

Was geschah am 25.11.?

Das Datum geht auf den Tod der Schwestern Patria, Minerva und María Teresa Mirabal zurück, die in der Dominikanischen Republik auf Befehl des Diktators Rafael Leónidas Trujillo ermordet wurden. Die drei Frauen waren für ihren Widerstand gegen die Diktatur und ihren politischen Aktivismus bekannt, auch wenn sie bei Aktionen eher unter dem Tarnnamen „Las Mariposas“ in Erscheinung traten. Am 25.11.1960 waren sie auf dem Rückweg vom Gefängnis, wo sie ihre inhaftierten Ehemänner besucht hatten, als sie von Agenten des Regimes abgefangen wurden. Alle drei wurden zusammengeschlagen und ermordet. Ihre Leichen legte man zurück in das Fahrzeug, mit dem sie unterwegs waren, um einen Unfall vorzutäuschen. Ihr Kampf wurde dadurch nicht zum Schweigen gebracht, im Gegenteil: Die Ermordung der drei Schwestern stärkte die gesellschaftliche Ablehnung des Trujillo-Regimes. Sie wurde zum Symbol des Widerstands gegen die Diktatur und gegen Gewalt an Frauen.

Der feministische Ursprung des 25. November in Lateinamerika

Zum Gedenken an die drei Schwestern entschied sich die feministische Bewegung für den 25. November als Datum für den jährlichen Kampftag, um Gewalt gegen Frauen anzuprangern und deren Beseitigung zu fordern. Aus der Initiative von Feministinnen aus Lateinamerika und der Karibik entstand schließlich ein Gedenktag, der international begangen wird. Der Beschluss fiel im Jahr 1981 während des Ersten Lateinamerikanischen und Karibischen Feministischen Treffens in Bogotá. Ein gemeinsamer Aktionstag sollte der Bewegung helfen, die verschiedenen Formen von Gewalt gegen Frauen sichtbar zu machen und die Forderungen der feministischen Bewegungen in der Region zu stärken. Aktivistinnen aus verschiedenen Ländern einigten sich auf den 25. November zum Gedenken und zu Ehren der Schwestern Mirabal. Seitdem organisierten Organisationen und Kollektive jedes Jahr Aktivitäten, Demonstrationen und Protestaktionen, um die Anerkennung von Gewalt gegen Frauen als Verletzung ihrer Menschenrechte einzufordern. Am 17. Dezember 1999 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution 54/134, mit der der 25. November zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen erklärt wurde. Die Resolution forderte Regierungen, internationale Organisationen und zivilgesellschaftliche Organisationen auf, Aktivitäten zu organisieren, um die Bevölkerung für Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren. Bereits 1993 hatte die UNO eine Erklärung zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen verabschiedet, in der geschlechtsspezifische Gewalt als Verletzung der Menschenrechte anerkannt wurde. Gewalt gegen Frauen galt somit nicht mehr ausschließlich als Privatsache, sondern als ein gesellschaftliches Problem, für dessen Lösung, Prävention, Bekämpfung und Beseitigung die Regierungen Verantwortung übernehmen müssen.

Wird der 25.11. heute noch gebraucht, und wenn ja, warum?

Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist nicht nur Gedenktag, sondern wird auch genutzt, um Gewalt in öffentlichen und privaten Räumen sichtbar zu machen, Gerechtigkeit für Betroffene einzufordern und den Staat an seine Verpflichtungen zu erinnern. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Sie tritt als körperliche, psychische, sexuelle, wirtschaftliche, vermögensrechtliche und digitale Gewalt auf und ist im familiären, gemeinschaftlichen Kontext ebenso zu finden wie im beruflichen, politischen und institutionellen Umfeld. Jedes Jahr bringen feministische Demonstrationen ihre Forderungen nach Gerechtigkeit, nach einem Leben frei von Gewalt, nach Prävention von Übergriffen und nach Rechtsgarantien für Frauen und Mädchen in den öffentlichen Raum. Zudem ist 25N der Beginn einer 16-tägigen internationalen Kampagne gegen geschlechtsspezifische Gewalt, die am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, endet. Mehr als 60 Jahre nach der Ermordung der Schwestern Mirabal und mehr als 40 Jahre nach der Entscheidung für dieses Datum hält der 25. November seine ursprüngliche Bedeutung: als Gedenktag zu Ehren der Opfer von Gewalt, als Protesttag gegen die Ungleichheiten, die diese Gewalt ermöglichen, und um die Forderung der Bewegung auf die Straße zu bringen: die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen.

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