Unsicherheit wegen steigender Kraftstoffpreise

(San Salvador, 13. April, Prensa Latina).- Inmitten drückender Hitze warten die Menschen in El Salvador heute darauf zu erfahren, wie hoch der befürchtete Anstieg der Kraftstoffpreise sein wird und was das für ihren Alltag bedeutet.

Weitere Preissteigerungen befürchtet

Es ist die vierte Preiserhöhung in Folge, die die Direktion für Energie, Kohlenwasserstoffe und Bergbau (Dgehm) heute am 13.04. bekannt geben wird. Möglicherweise wird der Anstieg die Ein-Dollar-Marke übersteigen, ausgehend von den Preisen vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran. Die Erhöhung gilt dann ab morgen für die nächsten zwei Wochen und betrifft Super, Normal und Diesel. Der salvadorianische Verband der Mineralölhändler (ASDPP) warnte vor einer weiteren Erhöhung des Referenzpreises für Kraftstoffe. Eineinhalb Monate nach Kriegsbeginn haben die Spannungen auf dem Markt und zuletzt die Blockade der Straße von Hormus den Rohölpreis in die Höhe getrieben, der auf über 100 Dollar pro Barrel stieg.

Das West Texas Intermediate, die Referenzsorte für El Salvador, schloss bei 96,57 Dollar, und es wird davon ausgegangen, dass der Preis auf 200 Dollar steigen könnte, sollte die Krise noch mehr als einen Monat andauern. El Salvador importierte in den ersten beiden Monaten Erdölderivate im Wert von 336,2 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 8,6 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht, während die Einkaufsmengen um 4,5 Prozent stiegen. Die Ankündigung aus Washington, dass die USA ab heute den Schiffsverkehr in iranischen Häfen blockieren werden, verstärken die Unruhe und die Befürchtung, dass die Ölkrise andere Produktionssektoren in Mitleidenschaft ziehen könnte.

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