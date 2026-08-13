Brüchiger Frieden: Ex-FARC-Kämpfer*innen zehn Jahre nach dem Friedensabkommen

Pondores ist Versöhnung (Foto: Frederic Schnatterer)
Pondores ist Versöhnung (Foto: Frederic Schnatterer)

Knapp zehn Jahre sind seit dem Friedensschluss zwischen FARC-Guerilla und der kolumbianischen Regierung vergangen. Bis heute leben in Pondores im Departamento La Guajira ehemalige Kämpfer*innen, die ihre Waffen damals für die Hoffnung eintauschten, wieder ins zivile Leben zurückkehren zu können. Doch viele der gemachten Versprechungen wurden nicht eingehalten. Und unter der neuen Rechtsregierung von Abelardo de la Espriella droht eine weitere Verschlechterung der Lage. Die Ex-GuerillerXs Heiner Arrieta und Catherine Carvajal berichten von ihrer Lage, von Hoffnungen und Ängsten zehn Jahre nach dem Friedensschluss. Der Politikwissenschaftler Stefan Peters ordnet den Regierungswechsel ein.

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CC BY-SA 4.0 Brüchiger Frieden: Ex-FARC-Kämpfer*innen zehn Jahre nach dem Friedensabkommen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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