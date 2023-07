Thelma Aldana: Pakt der Korrupten regiert Guatemala

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Thelma Aldana war von 2014 bis 2018 Generalstaatsanwältin Guatemalas. In dieser Zeit hat sie gegen Korruptionsnetzwerke bis in höchste Kreise ermittelt. Für die Wahlen 2019 sollte sie als Präsidentschaftskandidatin nominiert werden, vom Movimiento Semilla, einer sozialdemokratisch-progressiven Strömung. Doch noch vor ihrer Registrierung beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen sie – wegen angeblicher Unterschlagung und Steuerhinterziehung. Aldana floh in die USA, wo sie seither im Exil lebt. Das Time Magazine ernannte sie 2017 zu einer der einflussreichsten Personen der Welt. Und in Anerkennung ihres Kampfes gegen Korruption und Straflosigkeit wurde Thelma Aldana 2018 mit dem Right Livelihood Award ausgezeichnet. Markus Plate hat mit Aldana eine Expertin interviewt, die am eigenen Leibe erfahren hat, wie es um Korruption und Politik in Guatemala steht.