Vor der Stichwahl: Thelma Aldana hofft auf zweiten demokratischen Frühling

Guatemala geht am 20. August in die Stichwahl um die Präsidentschaft des zentralamerikanischen Landes. Thelma Aldana war dort von 2014 bis 2018 Generalstaatsanwältin. Ihre Korruptions-Ermittlungen brachten Politiker, Militärs, Unternehrmer ins Gefängnis – und mit Otto Pérez Molina sogar einen Präsidenten. Doch der sogenannte „Pakt der Korrupten“ sitzt wieder fest im Sattel – heute verfolgt die Justiz Journalist*innen, Umweltaktivist*innen, Anti-Korruptions-Kämpfer*innen. Auch Thelma Aldana musste vor fünf Jahren ins Exil fliehen. Die Stichwahl um die Präsidentschaft Guatemalas am 20. August erfüllt sie mit Hoffnung.

Das vollständige Interview gibt es bei zum Lesen bei poonal und zum Hören bei onda