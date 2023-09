Video: Colonia Dignidad – Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

### español abajo ###

Aufzeichnung der Diskussionsveranstaltung vom 16.05.2023 | grabación del evento del 16 de mayo de 2023

50 Jahre nach Putsch in Chile: Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit zu Colonia Dignidad

Diskussionsveranstaltung mit Luis Henríquez Seguel (leitender Polizist bei den Ermittlungen in Chile ab 1996), Petra Schlagenhauf (Rechtsanwältin von Betroffenen, Berlin), Juan Rojas Vásquez (Angehöriger von Verschwundenen) berichten. Am 16. Mai 2023 in der Pablo Neruda Bibliothek in Berlin

In der 1961 in Chile gegründeten deutschen Sektensiedlung Colonia Dignidad herrschte ein Regime von Zwangsarbeit und sexualisierter Gewalt. Während der chilenischen Diktatur (1973 bis 1990) wurden Oppositionelle auf dem Gelände gefoltert und ermordet. Viele wurden zu Verschwundenen, ihr Schicksal ist bis heute, fast 50 Jahre nach dem Putsch, nicht aufgeklärt.

Zu den einzigen konsequenten Ermittlungen kam es ab 1996 in Chile. Der damals leitende Polizist Luis Henríquez Seguel berichtet, wie und unter welchen Umständen das damals gelang. Die deutsche Justiz ermittelte formell über Jahrzehnte hinweg. Doch in keinem Fall kam es zu einer Anklage oder einem Gerichtsprozess. Die Rechtsanwältin Petra Schlagenhauf hat Betroffene vertreten und spricht über Straflosigkeit in Deutschland. Juan Rojas Vásquez ist in der Umgebung der Colonia Dignidad aufgewachsen. Sein Vater und sein ältester Bruder wurden 1973 verhaftet und sind seitdem verschwunden. Er fordert Aufklärung ihres Schicksals.

Eine Veranstaltung von Nachrichtenpool Lateinamerika (NPLA), Rayuela Kollektiv, Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL), Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung und Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Mit freundlicher Unterstützung der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg.

Die Videoaufnahme durch Rayuela Kollektiv, zur Zeit in Originalsprache (dt./sp) kann hier angesehen werden

A 50 años del golpe cívico-militar en Chile: diálogos en torno a la búsqueda de verdad y justicia en Colonia Dignidad.

Discusión con la participación de: Luis Henríquez Seguel (como policía lideró las investigaciones en Chile desde 1996), Petra Schlagenhauf (abogada de víctimas, Berlín), Juan Rojas Vásquez (familiar de detenidos desaparecidos). El 16 de mayo de 2023 en la Biblioteca Pablo Neruda en Berlín.

Desde la fundación de la Colonia Dignidad en 1961 muchas y muchos de sus habitantes fueron víctimas de abuso sexual y de trabajo forzado. Durante la dictadura cívico-militar (de 1973 a 1990) los jerarcas del asentamiento alemán cooperaban con la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional). Se torturaron y se asesinaron a prisioneros/as políticos/as en el recinto. Muchos todavía permanecen desaparecidos, casi 50 años después del golpe su destino aún es desconocido.

El policía Luis Henríquez Seguel y su equipo llevaron a cabo las únicas investigaciones consecuentes que se hicieron en Chile desde 1996. Él cuenta cómo y bajo qué condiciones las realizaron. La justicia alemana formalmente llevó investigaciones durante décadas. Sin embargo en ningún caso se logró acusar a alguien o abrir un juicio. Petra Schlagenhauf, abogada de víctimas de Colonia Dignidad, habla sobre impunidad de estos crímenes en Alemania. Juan Rojas Vásquez creció en los alrededores de Colonia Dignidad. Su padre y su hermano mayor fueron detenidos en 1973 y hasta el día de hoy están desaparecidos. Juan Rojas Vásquez relata su experiencia y exigesaber dónde están.

Un evento de Nachrichtenpool Lateinamerika (NPLA), Rayuela Kollektiv, Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL), Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung y Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Con el apoyo de Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg.

La grabación video por Rayuela Kollektiv, por ahora todo en idioma original (alemán/español) se puede ver aquí

=