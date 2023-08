Hartmut Hopp, médico de Colonia Dignidad, funado frente a su casa

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(30 de agosto de 2023, interferencia, taz, nd, npla). – En Krefeld-Oppum, un barrio residencial de la ciudad de Krefeld en el extremo oeste de Alemania se reunió un grupo de cincuenta personas para funar a Hartmut Hopp frente a su departamento. En una calle muy tranquila, entre casas particulares, antejardines y cerca de un asilo de ancianos, los manifestantes se apostaron en el frontis de un edificio de tres pisos de ladrillo rojo con fotografías de detenidos desaparecidos chilenos.

En sus lienzos, los manifestantes exigían el esclarecimiento de los crímenes cometidos en Colonia Dignidad y justicia para las víctimas de aquel asentamiento alemán ubicado a 40 kilómetros de Parral, en la región del Maule. Desde su fundación en 1961, el asentamiento sometió a parte de sus habitantes a violaciones y abusos sexuales perpetrados por su fundador Paul Schäfer, además de ser sometidos a trabajos forzados. Después del golpe de Estado de 1973, operó como un centro de detención donde fueron torturados cientos de opositores y decenas asesinados.

Hartmut Hopp (79), ex director del hospital de la Colonia Dignidad y mano derecha del líder de la secta Paul Schäfer, fallecido en 2010, desde hace poco reside en el edificio de departamentos frente al cual se organizó la manifestación.

„Llevo casi cincuenta años buscando a mi padre y a mi hermano“, dice Juan Rojas Vásquez, oriundo de Los Carros en los alrededores de Colonia Dignidad. Ahora vive en Stuttgart y tiene también la nacionalidad alemana. El 13 de octubre de 1973, su hermano Gilberto y su padre Miguel Rojas Rojas fueron secuestrados y presuntamente asesinados en Colonia Dignidad. Nunca se supo su destino y aún siguen desaparecidos.

„Hoy estoy aquí porque no quiero morir sin saber qué fue de ellos“, explica Rojas Vásquez. Está seguro de que Hopp, que mantenía contactos estrechos con la DINA, sabe lo que les pasó a sus familiares en Colonia Dignidad y se dirige a él directamente: „Le pido de todo corazón que diga la verdad. Necesito saber cómo y dónde murieron mis familiares para poder despedirme“.

Impunidad fáctica de crímenes ante justicia alemana

Hartmut Hopp, sin embargo, no contesta este sábado, incluso, tal vez no está en casa. En Chile ha sido condenado a cinco años de cárcel por encubrir violaciones y abusos sexuales a menores. Eludió esta condena fugándose a Alemania. Desde 2011, Hopp vive tranquilamente en la ciudad de Krefeld. Como es ciudadano alemán, Alemania no lo extradita a Chile. En 2018 además rechazó una solicitud chilena para que cumpliera su pena en una cárcel en Alemania. Por último en 2019, la justicia alemana también archivó sus propias investigaciones criminalísticas contra Hopp y también contra otros jerarcas de Colonia Dignidad. En Alemania, los crímenes cometidos en Colonia Dignidad quedaron impunes y en ninguno de los casos se inició un juicio. Varios ex líderes de la colonia alemana, investigados en Chile y buscados por órdenes de aprehensión de la Interpol, se escaparon hacia Alemania dónde encuentran un refugio seguro.

En la ciudad alemana de Bochum que queda a 50 kilómetros de Krefeld se organizó una „Alianza por la Solidaridad y el Recuerdo“ a propósito del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. Ellos piden que se retome la investigación penal de los crímenes de Colonia Dignidad. „Unos días antes del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada [30 de agosto], se organizó esta funa para dirigirnos específicamente contra los autores de crímenes impunes y para darles a conocer a los vecinos el papel que jugó Hopp“, dice Bianca Schmolze.

Ella es responsable del área de derechos humanos en una organización de apoyo medicinal para refugiados de Bochum. Durante el día distribuyen volantes en el barrio, donde hasta el momento se desconocía que Hopp era residente y el pasado con el que carga. Por supuesto que han oído hablar mucho de Colonia Dignidad, dicen unos residentes interesados que no quieren ser nombrados, „pero es diferente cuando pasa justo en la puerta de tu casa“.

Para Bianca Schmolze, es importante „lograr un reconocimiento del dolor y del sufrimiento de las víctimas y dejar claro mediante diversas acciones que los y las sobrevivientes no están solos“. Explica que la desaparición de personas también afecta fuertemente a sus familiares a los que se transmite el dolor y la historia. „Mientras no quede claro cuál fue el destino de la persona querida, el crimen de la desaparición forzada no termina, y la búsqueda de los desaparecidos continúa. Los familiares van a continuar esta lucha hasta que por fin sepan qué ha sido de sus seres queridos.“

Actual Villa Baviera aún carece de sitio de memoria

Mientras tanto, el proceso político de esclarecimiento de los crímenes avanza muy lentamente. Los gobiernos de Alemania y Chile verbalmente responden a sus respectivas responsabilidades para los acontecimientos en la Colonia Dignidad. Declararon repetidamente que quieren construir un sitio de memoria y documentación en la ex Colonia Dignidad, hoy Villa Baviera, – por última vez en abril de 2023 en la XI sesión de la Comisión Mixta chileno-alemana para abordar la memoria histórica de Colonia Dignidad y la integración de las víctimas en la sociedad, una comisión compuesta por integrantes de los gobiernos de Chile y Alemania. En 2017 el Bundestag, el parlamento alemán, ya había aprobado unánimamente una declaración para el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la Colonia Dignidad. En esta se asegura la voluntad de construir entre ambos estados un sitio de memoria en la Villa Baviera. En 2021 expertos y expertas alemanes y chilenos ya elaboraron una propuesta para un sitio de memoria. Pero desde ahí este proceso avanza muy lentamente. Hasta el día de hoy lo que más prospera en Villa Baviera es una empresa de turismo con un hotel-restaurante de estilo bávaro, que es muy doloroso para los y las familiares de presos politicos desaparecidos.

„Lo más importante ahora es que el Gobierno chileno constituya la fundación jurídica encargada de crear el memorial“, afirma Renate Künast, diputada de Los Verdes en el Bundestag, y exige que también fluya dinero de Alemania para este fin.

El Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Tomás Pascual, explica que „la parte chilena todavía se encuentra evaluando la mejor forma de implementar las propuestas que se han conversado en el marco de la Comisión Mixta“.

Según Pascual, el gobierno chileno aún „tiene un gran interés y la mejor voluntad para instalar las placas conmemorativas“ en lugares históricos del recinto de la ex Colonia Dignidad. Existe un diseño estandarizado para ello, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio „ha reservado presupuesto para su confección e instalación“. Sin embargo, dado que la Villa Baviera es propiedad privada, se requiere el permiso expreso de los propietarios para colocar estas placas. Pascual explica que el Gobierno chileno ha solicitado formalmente el consentimiento a la dirección de Villa Baviera, que ahora está estructurada como holding empresarial.

„Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado contar con la autorización expresa de los propietarios“, declara Pascual. Según él la próxima reunión de la comisión gubernamental bilateral – que estaba planificada para el mes de septiembre – tendrá lugar probablemente en noviembre, según Pascual.

Para el Bundestag, el parlamento alemán, Künast había deseado un debate sobre el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. „Sería apropiado ya porque la Colonia Dignidad, fundada por alemanes en Chile, marcó y apoyó a la dictadura“ en Chile, dice la diputada del partido verde. „Desgraciadamente, no ha habido apoyo para la propuesta de tal debate en la coalición“, afirma Künast, refiriéndose al gobierno actual de socialdemócratas, verdes y liberales en Alemania.

Si los gobiernos de Alemania y Chile siguen a este ritmo, las posibilidades de que consigan fijar la creación de un sitio de memoria y documentación durante sus respectivos períodos de gobierno son escasas. Pero se lo deben a los familiares de las víctimas, que son cada vez más mayores y siguen sin descansar y poder despedirse, ni tener un lugar donde hacer el luto por sus seres queridos.

