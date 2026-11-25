In unserem Radiomagazin onda-info 656 haben wir ein Schwerpunktthema: den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

Jedes Jahr am 25. November gehen Frauen in verschiedenen Teilen der Welt auf die Straße, um geschlechtsspezifische Gewalt anzuprangern und ein Leben ohne Übergriffe einzufordern. Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat seine Wurzeln im feministischen Kampf Lateinamerikas.

Nach einigen Nachrichten zu diesem Thema müssen wir reden! Seit zwei Jahren veröffentlicht das bolivianische Frauenkollektiv Ciberwarmis ihren eigenen Video-Podcast: „¡Tenemos que hablar! – Wir müssen reden!“ Die Macherinnen wollen in diesem Podcast über Themen reden, die ihnen als Feministinnen am Herzen liegen, aber auch über Gewalt gegen Frauen im digitalen Raum berichten. Onda stellt die Ciberwarmis in einem „Reinhörer“ vor.

Außerdem in dieser Sendung:

Bis April 2027 ist im Museum für Erinnerung und Menschenrechte in Santiago de Chile eine Ausstellung über die Colonia Dignidad zu sehen: „A plena luz, todavía“. Der Titel bezieht sich auf die gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die in der 1961 in Chile gegründeten früheren deutschen Sektensiedlung begangen wurden. Die chilenische Historikerin Evelyn Hevia Jordán ist eine der Kuratorinnen dieser ersten umfassenden Ausstellung über die Colonia Dignidad. Ute Löhning hat mit ihr gesprochen.

Am 12. November fand in Berlin eine Veranstaltung zu indigenen Rechten und institutioneller Gewalt in Brasilien statt. Die Veranstaltung brachte verschiedene Mitglieder internationaler Organisationen sowie Vertreter*innen indigener Gemeinschaften zusammen. Radio Matraca sprach mit der brasilianischen Aktivistin Uriara Maciel.

Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom onda-info.

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