Hallo und willkommen zum onda-info 655, heute wieder mal mit zwei längeren Beiträgen.

Im ersten nimmt Euch Thomas Guthmann mit nach Bolivien. In den Ballungszentren im Westen des Landes gibt es neben Wasserknappheit ein weiteres Problem. Flüsse und Gewässer sind zunehmender Vermüllung ausgesetzt. Neben Schwermetallen aus dem Bergbau ist es vor allem Plastikmüll, der das Wasser belastet. Thomas berichtet aus El Alto.

Am 18. September organisierte Radio Matraca die Veranstaltung „Sampleos por la Memoria“, ein Treffen mit kritischem Blick auf die aktuelle politische Lage in Peru. Peruanischen Künstler*innen griffen diesen auf und interpretierten ihn mit ihren künstlerischen Mitteln. Als zweiten Beitrag hört Ihr einen Zusammenschnitt mit Eindrücken und wichtigen Beiträgen des Treffens.

Doch zu Beginn des Infos noch drei Nachrichten von Markus und Stephan. Den Nachrichtenblock von poonal findet Ihr auch diesmal nur auf unserer Webseite.

Eine spannende halbe Stunde wünscht Knut im Namen der ondistas.

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