onda-info 651

Hallo und Willkommen zum onda-info 651!

Neben ein paar Nachrichten aus Lateinamerika, hört ihr heute Stimmen von Migrant*innen zu dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt.

Außerdem waren wir in Köln. Die Monatszeitschrift ILA aus Bonn wird dieses Jahr 50 Jahre alt und es erscheint bald die 500 tste Ausgabe! Das Ganze wurde gebührend gefeiert, hört am Besten selbst!

Im Süden Argentiniens waren 60 Frauen beim Treffen „Territorium – Körper, Gerechtigkeit und Fürsorge. Bündnisse in bedrohlichen Kontexten stärken“. Fokus: Selbstbestimmung, Gewalt, Wasser und Land. Ihr hört dazu einen Radiobeitrag von der feministischen Gruppe Las Revueltas.

Wie immer, wünschen wir Euch eine lauschige halbe Stunde!

CC BY-SA 4.0 onda-info 651 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.