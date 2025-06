Hola und herzlich willkommen zum onda-info, zu dem euch diesmal Markus begrüßt. In diesem onda-info, Nummer 619, haben wir zwei Beiträge:

Argentinien hat international für seine umfassende Diktaturaufarbeitung viel Anerkennung erfahren. Noch Anfang der Nuller Jahre wurden Schwerverbrecher der Diktatur vor Gericht gestellt, die Regierung ließ in ehemaligen Folterzentren staatliche Erinnerungsstätten entstehen und finanzierte Bildungsprojekte. Das hat sich mit der aktuellen Regierung unter Javier Milei dramatisch geändert. Dennoch lässt sich die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit nicht mehr aufhalten. Darius hat sich ein Beispiel des argentinischen Fußballclubs Gimnasia angeschaut.

Den 24. Juni nahmen NGOs und Initiativen in Europa eine öffentliche Anhörung des Handelsausschusses des EU-Parlaments zum EU Mercosur-Abkommen zum Anlass für eine zivilgesellschaftliche Kampagne gegen das Abkommen. Die Europäische Kommission drückt aufs Gaspedal: Noch vor Monatsende will sie das fertige Abkommen an die Regierungen der Mitgliedsländer übermitteln. Das Abkommen soll im September dem Rat der Europäischen Union zur Ratifizierung vorgelegt werden.

Im Nachrichtenüberblick berichten wir über den Mord an einem nicaraguanischen Regimekritiker im costa-ricanischen Exil, über die Angst von Salvadoraner*innen, Kritik an Präsident Bukele zu äußern und über den Streik der Bananenarbeiter*innen in Panama.

onda-info 619 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.