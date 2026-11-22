(Buenos Aires, 18. November 2026, Agencia Presentes).- Der Prozess um den Mord an drei Lesben in Barracas, Buenos Aires endete mit der Verurteilung des Täters zu lebenslanger Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Anschlag auf das Leben der vier Frauen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung erfolgte. Pamela Cobbas, Roxana Figueroa und Andrea Amarante starben bei dem von ihrem Nachbarn Justo Fernando Barrientos vorsätzlich gelegten Brand. Eine Entschädigung für die einzige Überlebende Sofía Castro Riglos wurde nicht gewährt. Die Urteilsbegründung wird am 19. Februar 2027 um 14 Uhr verlesen. Im Laufe der 19 Verhandlungstage wurden Nachbar*innen des Hotels, Polizisten, Feuerwehrleute, Sachverständigen, die Überlebende Sofía Castro Riglos sowie Angehörige der Getöteten gehört. Als Nebenklägerinnen traten auf: die Argentinische LGBT-Föderation, die öffentliche Opfervertretung für Pamela Cobas und Roxana Figueroa sowie Sofía Castro Riglos, die von ihrer Anwältin vertreten wurde.

Gerechtigkeit bedeutet: nie wieder!

Bereits ab 8 Uhr morgens versammelten sich am Tag der Urteilsverkündung Aktivist*innen in der Nähe des Gerichtsgebäudes. Am Eingang Talcahuano 550, mitten im Zentrum von Buenos Aires, versammelten sich Dutzende von Aktivist*innen und Passant*innen spontan, um Gerechtigkeit für den dreifachen Lesbizid zu fordern, viele hatten Lesbian-Pride-Flaggen und Transparente dabei.„Schluss mit Hassverbrechen“, „Nie wieder Lesbenmorde“, „Gerechtigkeit bedeutet: nie wieder!“ lauteten einige der Slogans. Auf den Asphalt hatte jemand „Das war ein Lesbizid“ gesprüht und damit eins der entscheidenden Elemente aufgegriffen, die seit Beginn der Ermittlungen von der Justiz gefordert wurden: Auf keinen Fall sollte untergehen, dass vier angegriffen und drei von ihnen getötet wurden, weil sie Lesben waren; die Tat sollte als Hassverbrechen eingestuft und als Lesbizid präzise benannt werden. Der Hartnäckigkeit der lesbisch-feministischen Organisationen aus dem LGBTIQ-Umfeld ist es zu verdanken, dass die Anerkennung dieser Tatsache beim Prozess als erschwerender Faktor berücksichtigt wurde. Zu Beginn der strafrechtlichen Ermittlungen hatte das Untersuchungsgericht dies abgelehnt. Der Prozess begann im Mai dieses Jahres, zwei Jahre nach dem Angriff.

Mord aus niederen Beweggründen

Die vier Frauen, zwei Paare, die wie eine Familie zusammenlebten, bewohnten in einer Pension im Stadtteil Barracas in Buenos Aires ein Zimmer. In der Nacht vom 5. Mai auf den 6. Mai 2024 legte ihr Nachbar vorsätzlich ein Feuer. Als sie versuchten, sich zu retten, stürzte sich Barrientos auf eine von ihnen, schlug sie und stieß sie zurück in die Flammen. Pamella starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Roxana lebte noch zwei Tage. Beide hatten an 90 Prozent ihrer Körperoberfläche Verbrennungen ersten und zweiten Grades erlitten. sechs Tage später starb auch Andrea mit Verbrennungen an 75 Prozent ihres Körpers. Sofía erlitt Verbrennungen an 1,3 Prozent ihrer Körperoberfläche, besonders an den Händen und im Gesicht; bis heute leidet sie an den schwerwiegenden psychischen Folgen. In seinem Plädoyer vom 28. Oktober erklärte Generalstaatsanwalt Juan Manuel Fernández Buzzi, es sei erwiesen, dass „das Verbrechen durch ein sehr tiefes und instinktives Gefühl motiviert war: den Hass, den er gegenüber den Opfern empfand. Er hat sie bei lebendigem Leib verbrannt, nachts, in ihrem Zimmer, in dem sie zusammenlebten.“

Urteil

Barrientos habe ihnen gegenüber „Verachtung und Abneigung“ empfunden, weil sie lesbisch waren., so Buzzi. Die Opfer „wurden von Barrientos schon im Vorfeld der Tat schikaniert und diskriminiert, als Lesben und als Frauen“, betonte er. Die Richter *innen bezeichneten die Tat als „schweren Mord, der mit Grausamkeit und Hinterlist aus Hass auf die sexuelle Orientierung der Opfer begangen und bei dem ein geeignetes Mittel zur Herbeiführung einer allgemeinen Gefahr eingesetzt wurde.“ Warum den von Sofías Anwältin geforderten Wiedergutmachungsmaßnahmen nicht stattgegeben wurde, werde man in der Urteilsbegründung erläutern. Zudem greift die in Artikel 14 des Strafgesetzbuchs ausgeschlossene Hafterleichterung wegen schwerer Tötungsdelikte im Fall Justo Fernando Barrientos nicht. Dafür ordnete das Gericht die Erhebung des genetischen Profils des Angeklagten zur Aufnahme in das Nationale Gen-Register an. Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, dass die Grausamkeit der Tat berücksichtigt werde, die von geschlechtsspezifischer Gewalt und Hass aufgrund der sexuellen Orientierung motiviert gewesen sei. Damit stimmte sie der Einstufung als Femizide und Lesbizide zu. Auch die Nebenklägerinnen hatten die Höchststrafe für Barrientos wegen des Lesbizids in drei Fällen und des versuchten Lesbizids an Sofía gefordert. Auch sie hoben die geschlechtsspezifischer Gewalt, den Hass, die Vorurteile und Diskriminierung aufgrund der Wahrnehmung der vier als Frauen und Lesben hervor.

Der Angeklagte

Der 70-jährige Justo Fernando Barrientos sitzt seit zwei Jahren in Untersuchungshaft. Er stammt aus San Miguel de Tucumán und zog im Alter von 26 Jahren nach Buenos Aires. Er war das dritte von sieben Geschwistern, zu denen er seit dem Zeitpunkt der Tat keinen Kontakt mehr hat, ebensowenig zu seinen beiden Kindern. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war er als Straßenhändler tätig und verdiente sein Geld mit dem Verkauf von Nüssen und Getränken auf Fußballplätzen. Am Ende der Hauptversammlung erklärte er auf Nachfrage des Richters vor den Anwesenden: „Ich fühle mich unschuldig, mehr kann ich Ihnen nicht sagen.“ Auch Barrientos’ Verteidiger beantragte Freispruch für seinen Mandanten. Die Beteiligung des Angeklagten sei nicht zweifelsfrei nachgewiesen worden. In zweiter Linie beantragte er eine Verurteilung wegen einfachen Totschlags ohne Berücksichtigung der erschwerenden Umstände.

Die Nebenklage

„Was Andrea, Pamela, Roxana und Sofía widerfahren ist, betrifft uns alle, die wir von Geburt an lernen müssen, mit Hass und Diskriminierung zu leben“, erklärte Dr. Pedrozo von der Argentinischen LGBT-Föderation in ihrem Plädoyer. „Wir fordern den Staat auf, unsere Identitäten zu schützen. Wir können nicht in der Angst leben, dass jemand wie Barrientos beschließt, uns anzuzünden, weil wir so sind, wie wir sind, und so leben, wie wir leben.“ Sofías Anwältin Sánchez hatte in ihrem Plädoyer auf die historische Notwendigkeit verwiesen, dass Hass aufgrund der sexuellen Orientierung als erschwerendes Motiv ausdrücklich erwähnt und der Begriff „Lesbizid“ verwendet wird Es ist das erste Urteil seit der Reform des Strafgesetzbuchs, das Gewalt gegen Lesben ausdrücklich berücksichtigt.Außerdem forderte sie Wiedergutmachungsmaßnahmen für Sofía: eine kostenlose umfassende Betreuung, eine finanzielle Entschädigung und eine Witwenrente. Dazu beantragte sie die Umwandlung des Hotels in Barracas in einen Gedenkort mit den Namen der Opfer und die Schaffung von Wohnmöglichkeiten für LGBTIQ+-Personen durch die Stadt Buenos Aires.

Ein Fall, der Diskriminierung und Prekarität offenlegt

Der Fall markiert einen Wendepunkt für die Diversity-Bewegung in Argentinien. Er verdeutlicht die Gewalt, unter der LGBTIQ+-Personen leiden, und erschütterte damit ein ganzes Land. Die Zeugenaussagen während des gesamten Prozesses machten den Kontext der Diskriminierung deutlich, in dem das Verbrechen und der Angriff stattfanden. Nachbarn hatten die Frauen als „Mannweiber“, „Luder“ und „Schlampen“ bezeichnet und sie mit lesbenfeindlichen Schimpfwörtern belegt. In der Allgegenwärtigkeit der Vorurteile komme ganz deutlich zum Ausdruck, dass das Leben dieser vier lesbischen Frauen weniger wert sei als das der Nachbarn, erklärte Carolina Cymerman, Anwältin der Angehörigen von Pamela und Roxana. Was die Öffentlichkeit ebenfalls betroffen gemacht hat, ist die prekäre Lage vieler LGBTIQs. Die vier Frauen bewohnten gemeinsam ein Zimmer in einem heruntergekommenen Hotel, das Straßenverkäufer*innen, Kartonsammler*innen, Rentner*innen, Zwangsgeräumte und Obdachlose beherbergt. Sie teilten sich das Badezimmer, die Küche und den spärlichen Gemeinschaftsraum mit den anderen Bewohner*innen, einer von ihnen Barrientos.

Solidarität

Seit zwei Jahren wird die Forderung nach Gerechtigkeit für Pamela, Roxana, Andrea und Sofía bei jeder Pride-Demo, bei jedem Plurinationalen Frauen*- und Diversity-Treffen und überhaupt bei jeder Gelegenheit vorgebracht. Es gab mehrere Demonstrationen vor dem Hotel in Barracas, und an der Trauerfeier für die drei Getöteten trafen Aktivist*innen auf zahlreiche Menschen, die gekommen waren, weil die Gewalttat sie berührt hatte. Die Erinnerung an das Geschehene und an die Opfer reicht bis heute und stellt einen Präzedenzfall dar: Es war Lesbizid.

Lebenslange Haft für dreifachen Lesbizid von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.